Balıkesir BŞB'de ayrılık

Anıl Uyanık'ın açıklaması şu şekilde;

"2014 yılında Karesispor 'un Bölgesel Lig’de kuruluşuyla başlayıp, 2019'dan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyespor adıyla 10 yıldır kesintisiz olarak sürdürmekte olduğum Basketbol Şubesi Genel Menajerlik görevimden ayrılmış bulunmaktayım.

Bu 10 yıllık uzun süre zarfında kulubümüzün her bir noktasını tuğla tuğla inşa ederek, profesyonel organizasyonu, altyapı oluşumu, mali disiplin, her kademedeki okullara ulaşmaya başarmış eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle Balıkesir’i basketbolla yaşar hale getirdik. Her maç ve her koşulda Kurtdereli Spor Salonu’nu tıklım tıklım doldurarak Türkiye’nin en güzel basketbol atmosferlerinden birini oluşturan muhteşem taraftarı, taraflı tarafsız tüm basketbol kamuoyunun kabul ettiği saygın ve etik kulüp imajı, şehrin tabanına yayılmayı başarmış kuvvetli basketbol geleneğiyle, Balıkesir'in Türk sporu için rol model alınacak bir basketbol markasına ulaşmış olmasının tarifsiz mutluluğu ve gururunu yaşıyorum.

Balıkesir'de basketbol sevgisinin bu günlere gelmesinde büyük destekleri olan başta Sn. Yücel Yılmaz olmak üzere, kulüp başkanlarımıza, birlikte çalıştığım tüm kademelerdeki ekip arkadaşlarıma, formamızı terleten profesyonel sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Balıkesir’in basketboldaki ayak seslerini duyan ve üst düzey organizasyonlardaki ev sahipliğiyle bizleri onurlandıran Türkiye Basketbol Federasyonu başta olmak üzere, yerelde ve ulusalda paydaşımız olmuş tüm kurum, kuruluşların değerli temsilcilerine ve bizleri hiçbir koşulda yalnız bırakmayan büyük Balıkesir halkına teşekkür eder, bayrağı devrettiğimiz yeni yönetimimize başarılar dilerim."