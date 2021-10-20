Bahçeşehir Koleji'nden harika geri dönüş!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda 15 sayı geriye düştüğü mücadele Iraklis'i deplasmanda 64-63 mağlup etmeyi başardı.
Organizasyondaki ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, kazanarak 2. galibiyetini aldı.
Iraklis ise ilk müsabakasında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'e deplasmanda 71-63 mağlup oldu.
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