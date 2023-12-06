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Bahçeşehir Koleji’nde yeni başkan Begüm Yücel oldu! TBSL'de bir ilk...

Güncelleme Tarihi:

#TBSL#Bahçeşehir Koleji#Begüm Yücel
Bahçeşehir Koleji’nde yeni başkan Begüm Yücel oldu TBSLde bir ilk...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 11:51

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nde başkanlık koltuğuna Begüm Yücel oturdu.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji’nde, Beşiktaş Kulübü 2’nci başkanı olan Hüseyin Yücel’den boşalan göreve Begüm Yücel getirildi.

Begüm Yücel, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ilk kadın başkan unvanının da sahibi odu.

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğinde bulunan Begüm Yücel, SEY Vakfı’nda da başkan vekili olarak görev alıyor. 

"DAHA BÜYÜK HEDEFLERLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkanlık görevini devraldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Begüm Yücel, "Öncelikle Hüseyin Yücel’i yeni görevi için tebrik etmek istiyorum. Kulübümüz kurulduğu ve basketbol takımımız sahada mücadele etmeye başladığı ilk günden beri en sıkı taraftarı, en yakın takipçisi oldum. Basketbol bir takım oyunu, ben de bu takımın bir parçası olarak her zaman üzerime düşeni yapmaya hazırım. Sonuna kadar mücadele eden ve her konuda birlikte çalışan bir ekip ruhu oluşturmak istiyorum. Takım olarak hedeflerimiz değişmedi. Gönlümde bir kez daha bu kupayı, FIBA Europe Cup’ı ülkemize getirmek var. Bunu başaracağımıza inancım tam. Bundan sonraki sezonlarda daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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Bahçeşehir Koleji’nde yeni başkan Begüm Yücel oldu TBSLde bir ilk...

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#TBSL#Bahçeşehir Koleji#Begüm Yücel

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