Bahçeşehir Koleji, Yunanistan deplasmanında

Selanik kentindeki Ivanofio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
Organizasyondaki ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, yarın kazanarak 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Iraklis ise ilk müsabakasında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'e deplasmanda 71-63 mağlup oldu.
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