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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 14:24,Son Güncelleme:/

Bahçeşehir Koleji, Ventspils'i konuk edecek

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Bahçeşehir Koleji, Ventspils'i konuk edecek
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, Letonya temsilcisi Ventspils'i konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda avantaj peşinde. Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Letonya temsilcisi Ventspils'i konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Mart Çarşamba günü Letonya'da oynanacak. Turu geçen takım, Tsmoki Minsk (Belarus)-Bakken Bears (Danimarka) eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji, Ventspilsi konuk edecek

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