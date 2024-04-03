×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Bahçeşehir Koleji, FIBA EuropeCup'ta finalde!

Güncelleme Tarihi:

#FIBA Europecup#Bahçeşehir Koleji#Varese
Bahçeşehir Koleji, FIBA EuropeCupta finalde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 20:43

Bahçeşehir Koleji, 81-80 kaybettiği ilk maçın rövanşında Varese'yi 81-73 mağlup etti ve FIBA EuropeCup'ta finale yükseldi.

Haberin Devamı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ilk maçta deplasmanda 81-80 mağlup olduğu İtalya’nın Itelyum Varese takımını rövanşta 81-73 yenerek FIBA Avrupa Kupası’nda finale yükseldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada rakibine üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 26-21 önde tamamladı. İkinci periyotta Mavi-beyazlılar farkı 9 sayıya kadar çıkarırken, İtalyan ekibi dış atışlarla oyundan kopmadı. Ancak taraftarının da desteğiyle hücumda etkili olan Bahçeşehir Koleji, devreyi 47-39 önde kapattı.Üçüncü periyotta farkı 13 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, son çeyreğe 59-51 üstünlükle girdi. Çekişmeli geçen son periyotta savunmada ve hücumda etkili olan Varese, farkı kapatarak son 5 dakikaya 66-64 önde girdi. Bouteille ve Kell’in üçlükleriyle toparlanan Mavi-beyazlılar, yeniden öne geçti. Sıkı savunma ile rakibini geride bırakan Bahçeşehir Koleji, Itelyum Varese’yi 81-37 yenerek, adını finale yazdırdı.

Haberin Devamı

Bahçeşehir Koleji, finalde Niners Chemnitz (Almanya) ile Surne Bilbao Basket (İspanya) arasındaki eşleşmenin kazananı ile mücadele edecek. Alman ekibi, ilk maçta rakibini 98-73 mağlup etmişti. FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda final karşılaşmaları 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bouteille 20, Boutsiele 25, Cavanaugh 4, Scrubb 12, Taylor 5, Kell 10, Ahmet Yılmaz, Muhammed Baygül, Egehan Arna 5, Berkay Candan
ITELYUM VARESE: Brown 8, Mannion 5, McDermott 20, Moretti 13, Spencer 6, Ulaneo 6, Besson 6, Woldetensae 9
1’İNCİ PERİYOT: 26-2
1DEVRE: 47-39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-51

Haberle ilgili daha fazlası:
#FIBA Europecup#Bahçeşehir Koleji#Varese

BAKMADAN GEÇME!