Bahçeşehir Koleji, FIBA EuropeCup'ta finalde!

Haberin Devamı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ilk maçta deplasmanda 81-80 mağlup olduğu İtalya’nın Itelyum Varese takımını rövanşta 81-73 yenerek FIBA Avrupa Kupası’nda finale yükseldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada rakibine üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 26-21 önde tamamladı. İkinci periyotta Mavi-beyazlılar farkı 9 sayıya kadar çıkarırken, İtalyan ekibi dış atışlarla oyundan kopmadı. Ancak taraftarının da desteğiyle hücumda etkili olan Bahçeşehir Koleji, devreyi 47-39 önde kapattı.Üçüncü periyotta farkı 13 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, son çeyreğe 59-51 üstünlükle girdi. Çekişmeli geçen son periyotta savunmada ve hücumda etkili olan Varese, farkı kapatarak son 5 dakikaya 66-64 önde girdi. Bouteille ve Kell’in üçlükleriyle toparlanan Mavi-beyazlılar, yeniden öne geçti. Sıkı savunma ile rakibini geride bırakan Bahçeşehir Koleji, Itelyum Varese’yi 81-37 yenerek, adını finale yazdırdı.

Haberin Devamı

Bahçeşehir Koleji, finalde Niners Chemnitz (Almanya) ile Surne Bilbao Basket (İspanya) arasındaki eşleşmenin kazananı ile mücadele edecek. Alman ekibi, ilk maçta rakibini 98-73 mağlup etmişti. FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda final karşılaşmaları 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bouteille 20, Boutsiele 25, Cavanaugh 4, Scrubb 12, Taylor 5, Kell 10, Ahmet Yılmaz, Muhammed Baygül, Egehan Arna 5, Berkay Candan

ITELYUM VARESE: Brown 8, Mannion 5, McDermott 20, Moretti 13, Spencer 6, Ulaneo 6, Besson 6, Woldetensae 9

1’İNCİ PERİYOT: 26-2

1DEVRE: 47-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-51