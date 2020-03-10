Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ventspils deplasmanında
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Letonya ekiplerinden Ventspils'e konuk oluyor.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak.
Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. İstanbul'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, yarınki müsabakadan da istediği sonucu elde ederek yarı finale çıkmaya çalışacak.
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