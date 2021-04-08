Aykut Kocaman'dan Gaziantep maçı sonrası hakeme sert tepki: Saçma sapan bir karar verdi

Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 yenilerek küme düşme korkusunu yaşamaya devam eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, maçın ardından yaptığı açıklamada hakem Abdulkadir Bitigen'i sert sözlerle eleştirdi.

"HER ŞEYİ ALT ÜST ETTİ"

Gaziantep FK lehine verilen penaltının çok ucuz olduğunu ve maçın kaderini etkilediğini belirten Kocaman, "Son vuruşlar konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Son dönemler de en azından kolay pozisyonlar verme ve kolay gol yeme durumunu sona erdirmiştik. 37. dakikaya kadar her şey güzel gidiyordu ve kontrol bizdeydi. Bir top kaybından sonra çok ucuz bir penaltı verildi. Buradaki pozisyonda çok net, bu kadar seviyede ve ateşin içerisinde, bir şey yokken maçta her şey alt üst oldu. Hakem çok net bir şekilde oyunun kaderini etkiledi. Pozisyona baktıktan sonra özellikle" dedi.

"SAÇMA SAPAN BİR KARAR"

Hakemin verdiği kararı "Saçma sapan" olarak nitelendiren tecrübeli teknik adam, "Öfkeliyiz, hakikaten çok öfkeliyiz. Ne söylesek boş. Çok ucuz bir penaltı, hakikaten çok ucuz. Tamamen savunma hareketi. Ponck temel savunma hareketine giderken penaltı oldu. Hem bu seviyede hem de ateşin içindeyken, hiçbir şekilde Gaziantep takımında bir şey yokken, maçın dengeleri alt üst oldu. Hakem oyunun kaderini etkiledi. Bütün maçın dengelerini çevirdi. Sonuçta Fenerbahçe maçına gideceğiz. O kadar hazırlık yapıyorsunuz, doğru işler yapıyorsunuz, iş sonunda saçma sapan bir karara geliyor. Ne söylesek boş" ifadelerini kullandı.

RUI MOTA: GALİBİYET HOCAMIZA ARMAĞAN OLSUN

Gaziantep'in yardımcı antrenörü Rui Mota, galibiyeti cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayan teknik direktör Ricardo Sa Pinto'ya hediye etti.

Mota, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok iyi ve kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Şu anda rakiplerinin hak etmedikleri ve gerçek kalitelerini gösteremedikleri bir konumda olduklarını belirten Mota, şöyle devam etti:

"Bu bilinçle maça hazırlandık. Çok çalıştık. Maça odaklanabilmek için tüm enerjimizi verdik. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeliydik. Bunda da başarılı olduk. Kafa olarak çok dinlenmiş bir takım olarak sahaya çıktık. Çünkü geçen hafta bay olduk ve 20 gündür hazırlık süremiz vardı. Bugün tek eksiğimiz vardı, o da hocamızın kulübede olmamasıydı. Aldığımız 3 puan hocamıza hediyemiz olsun. Çünkü bizi gerçekten çok iyi hazırladı."

Mota, gelecek hafta çok önemli bir maça çıkacaklarını (Fenerbahçe deplasmanı) aktararak, "Şu anda çok mutluyuz. Ama önümüzdeki maça odaklanacağız. Çünkü oradan da 3 puan almak için çalışacağız." diye konuştu.

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