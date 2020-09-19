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Motor Sporları
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Haber Giriş: 19.09.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa’da podyuma çıktı

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Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa’da podyuma çıktı
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa’nın ikinci ayağında üçüncü oldu.

Le Mans Pisti’nde düzenlenen organizasyonda mücadele eden eden Red Bull sporcusu Ayhancan, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek şampiyonada ikinci kez podyuma çıktı.

Ayhancan Güven, bu sonuçla Porsche Carrera Kupası Fransa'da pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü.

- "Şampiyonluk amacımıza doğru bir adım daha attık”

Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Ayhancan, "Le Mans'ta yağmur altında zorlu bir yarış geçirdik. Burada hata yapmamak ve puan almak önemliydi. Son tura kadar da liderlik için şansımızı zorladık. Fransa Şampiyonası'nda liderim. Bu başarıda bana inanan ve destek veren, her an benim yanımda olan herkesin emeği var. Önümüzde daha çok yarış var ve biz şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Organizasyonun üçüncü etabı, 2-4 Ekim tarihlerinde Paul Ricard Pisti'nde koşulacak.

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa’da podyuma çıktı

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