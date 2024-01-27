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Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka!

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#Avustralya Açık#Sabalenka#Zheng
Avustralya Açıkta şampiyon Aryna Sabalenka
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 13:06

Aryna Sabalenka, Qinwen Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

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Sezonun ilk grand slam turnuvası olan 2024 Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ile Çinli raket Qinwen Zheng karşılaştı.

Melbourne kentinde yer alan Rod Laver Arena'da oynanan finalin ilk setini Sabalenka 6-3 kazandı. İkinci sete de iyi başlayan 25 yaşındaki tenisçi, 4-1 öne geçerken, seti de 6-2 kazanmayı başardı.

Sabalenka, 1 saat 16 dakika süren final karşılaşmasında rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Belaruslu tenisçi, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez kupaya uzandı.

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#Avustralya Açık#Sabalenka#Zheng

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