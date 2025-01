Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Madison Keys

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 14. günündeki tek kadınlar final maçında dünya 1 numarası Sabalenka ile 19 numaralı seribaşı Keys karşılaştı.

Avustralya Açık'ta bu maça kadar üst üste 20 galibiyeti bulunan ve art arda üçüncü kez final bileti elde eden Belaruslu tenisçi, turnuvada üst üste 3. kez zafere ulaşmak için korta çıktı.

İlk kez Avustralya Açık finalinde mücadele eden 29 yaşındaki Keys, 2 saat 2 dakika süren karşılaşmada 26 yaşındaki Sabalenka'yı 6-3, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

The Keys to victory!@Madison_keys caps an incredible fortnight with a breakthrough Grand Slam title!



She beats Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek and Sabalenka to claim the crown.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/p2RdID6JQc