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Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Madison Keys

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#Tenis#Avustralya Açık#Madison Keys
Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Madison Keys
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 14:37

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka'yı yenen ABD'li raket Madison Keys, şampiyon oldu.

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 14. günündeki tek kadınlar final maçında dünya 1 numarası Sabalenka ile 19 numaralı seribaşı Keys karşılaştı.

Avustralya Açık'ta bu maça kadar üst üste 20 galibiyeti bulunan ve art arda üçüncü kez final bileti elde eden Belaruslu tenisçi, turnuvada üst üste 3. kez zafere ulaşmak için korta çıktı.

İlk kez Avustralya Açık finalinde mücadele eden 29 yaşındaki Keys, 2 saat 2 dakika süren karşılaşmada 26 yaşındaki Sabalenka'yı 6-3, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

 

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#Tenis#Avustralya Açık#Madison Keys

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