Avrupa Voleybol Şampiyonası ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

Avrupa Voleybol Şampiyonası, Sırbistan, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde organize edilecek. Şampiyona, 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Giovanni Guidetti'nin belirlediği 15 kişilik aday kadroda şu isimler yer aldı:

"Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.