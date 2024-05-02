Avrupa Ligi yarı final ilk maçları, Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları ile Misli'de! Marsilya-Atalanta, Roma-Leverkusen muhtemel 11'ler...

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MARSİLYA - ATALANTA

Villarreal ile Benfica'yı eleyerek yarı finale yükselen Marsilya'da Chancel Mbemba, Quentin Merlin, Ismaila Sarr, Bamo Meite ve Valentin Rongier sakat. Samuel Gigot (sarı kart) cezalı.

Sporting ile Liverpool'u kupa dışına itip yarı final bileti alan Atalanta'nın deplasman kafilesinde Isak Hien (sarı kart - cezalı), Emil Holm (sakat) ve Rafael Toloi (sakat) yer almadı.

Marsilya üst üste 5 resmi maç kaybettikten sonra oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. (2G 2B)

Atalanta deplasmanda oynadığı son 7 deplasman maçının 6'sında ilk yarı gol attı. Gol atamadığı maçı (+1 maçı daha) kaybetti. (3G 2B)

Marsilya TD Jean-Louis Gasset "3-5-2" tercih ediyor. Atalanta TD Gian Piero Gasperini ise daha çok "3-4-1-2" gibi oynuyor.

Marsilya'da orta alanda Amine Harit (8 asist), sağ kanatta Jonathan Clauss (10 asist) ve hücumda Pierre-Emerick Aubameyang (27 gol) ön planda olacak.

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Atalanta'da "Teun Koopmeiners, Ademola Lookman & Gianluca Scamacca" üçlüsüne (40 gol) dikkat!

"Marsilya - Atalanta" UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ROMA - LEVERKUSEN

Brighton ve Milan engellerini aşarak yarı final vizesi alan Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik (kırmızı kart) cezalı.

Kalede Mile Svilar, sol bekte Angelino, orta alanda Leandro Paredes, kanatlarda Stephan El Shaarawy ve Paulo Dybala, hücum merkezinde Romelu Lukaku olacak.

Tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Leverkusen ise Karabağ ve West Ham'ı eleyerek yarı finale yükseldi.

Bu sezon oynadıkları 46 resmi maçta yenilgi yüzü görmediler. (38G 8B)

Borja Iglesias ve Adam Hlozek dışında eksikleri yok.

Roma TD Daniele De Rossi ile Leverkusen TD Xabi Alonso, EURO 2012 finalinde (İtalya vs İspanya) saha içinde kozlarını paylaşmıştı. 12 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde, saha kenarında birbirlerine rakip olacaklar.

"Roma - Leverkusen" UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan "Marsilya-Atalanta" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu!

%22'lik kesim zorlu eşleşmenin ilk ayağında (90 dakika içinde) 3 gol çıkacağını düşünüyor...

"Roma-Leverkusen" eşleşmesine oynayan %19'luk kesim ise "Leverkusen kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve siyah-kırmızılıların İtalya'dan galibiyetle Almanya'ya dönmesini bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

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ARŞİV - Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'nın Juventus formasıyla attığı en güzel 5 gol! İzleyelim...