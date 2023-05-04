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Avai'de Alex de Souza ile yollar ayrıldı!

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#Alex De Souza#Avai#Ayrılık
Avaide Alex de Souza ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 12:32

Brezilya ekibi Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın A takımlar seviyesindeki teknik direktörlük kariyeri hayal kırıklığıyla başladı.

Brezilya 2. Lig (Serie B) ekibi Avai, takımın teknik direktörü olan Alex de Souza ile yollarını ayırdığını kulübün resmi Twitter adresinden açıkladı. Yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Avai Futbol Kulübü olarak Alex de Souza’nın artık kulübün teknik direktörü olmadığını kamuoyuna bildiriyoruz. Kararı karşılıklı anlaşma yoluyla aldık. Alex’in yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Cavalcanti’de kulüpten ayrıldı. Alex ve ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz…”

ALEX’İN İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ 5 AY SÜRDÜ

Fenerbahçe’nin efsanesi Alex, Avai’deki görevine 1 Ocak 2023 tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren Brezilyalı teknik adam, kariyerinde ilk kez bir A takım çalıştırmaya başladı.

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Fakat 45 yaşındaki yeni antrenör için bu başlangıç yeni bir hikayeyi yanında getirmedi. Alex’in yönetiminde 18 maça çıkan Avai, bu maçlarda 6 galibiyet aldı. Geriye kalan 12 maçın üçünde rakibiyle yenişemedi ve dokuz kere sahadan boynu bükük ayrıldı.

Maç başına 1.17 puan ortalaması yakalayan Alex’in görevini bugün itibarıyla son verildi ve genç teknik adamın A takım seviyesindeki ilk teknik direktörlük deneyimi 5 ay sürmüş oldu. Bu sezon Serie B’de 4 maça çıkan Avai, 4 maçta 3 puan topladı ve ligin 16. Sırasında.

ALEX DAHA ÖNCE SAO PAULO’NUN U-20 TAKIMINI ÇALIŞTIRMIŞTI

Bugün itibarıyla Avai’ye veda eden Alex, geçtiğimiz sezon Brezilya 1. Lig (Serie A) ekibi Sao Paulo’nun U-20 takımını çalıştırmıştı. Brezilyalı teknik adam için bu dönem oldukça parlak geçmişti. Takımın başında 19 maça çıkan Alex, 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile maç başına 2.11 puan ortalaması yakalamıştı.

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#Alex De Souza#Avai#Ayrılık

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