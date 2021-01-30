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GeriFutbol Atletico Madrid'de Carrasco ve Hermoso koronavirüse yakalandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Atletico Madrid'de Carrasco ve Hermoso koronavirüse yakalandı!

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Atletico Madrid'de Carrasco ve Hermoso koronavirüse yakalandı!
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 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Atletico Madrid Kulübü, Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco ve İspanyol stoper Mario Hermoso'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

La Liga'nın sağlık protokolleri doğrultusunda iki futbolcunun da evlerinde izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 20 maça çıkan Hermoso 2 gol, 19 karşılaşmada görev alan Carrasco ise 3 gol kaydetti.

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