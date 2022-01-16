Atakaş Hatayspor 4-2 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Hatayspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Hatayspor 4-2'lik skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

PENALTI KAÇTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Emre Kılınç ile öne geçen Galatasaray, 28. dakikada Van Aanholt ile penaltı kaçırdı.

Hatayspor, 43. dakikada Diouf'un penaltı golüyle skora denge getirirken ilk yarıda son sözü 45+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu frikikten söyledi.

GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi ekibi, 65. dakikada Kamara ile durumu 2-2 yaptı. Mücadelenin 79 ve 90+1. dakikalarında sahne alan Lobjanidze takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 27 puanla 13. sırada kaldı. Hatayspor'un puanı ise 35 oldu.

TAYLAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 83. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Riberio’nun uzun pasında ceza sahası içinde Diouf pasını Lobzhanidze'ye attı. Lobzhanidze müsait pozisyonda topu üstten dışarıya gönderdi.

12. dakikada sağdan Kerem’in ortasında Hatayspor savunmasının arasında Berkan dokundu, top üstten auta çıktı.

14. dakikada kullanılan korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. Kamil Ahmet ceza sahasına doğru yeniden gönderdi, Kamara’nın müsait pozisyonundaki şutunda savunma son anda meşin yuvarlağa ayak koydu.

23. dakikada Berkan'ın uzun pasında Patrick van Aanholt topla buluştu. Onun sol kanattan arka direğe ortasına müsait pozisyondaki Emre Kılınç dokunarak topu ağlara gönderdi. 0-1

26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde top Dylan Saint-Louis’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada topun başına geçen Patrick van Aanholt'ın kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah kurtarmayı başardı.

39. dakikada Kamil Ahmet’in ortasına ceza sahası içinde Kamara yükseldi. Alpaslan Öztürk’ün müdahalesi ile Kamara yerde kaldı.

40. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Erkan Özdamar pozisyonu izledi ve ardından penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada topun başına geçen Mame Diouf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

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45+8. dakikada ceza yayı sol çaprazında Taylan yerde kalınca hakem Erkan Özdamar serbest vuruş verdi. Serbest vuruşta topun başına geçen Kerem topu filelere gönderdi. 1-2

62. dakikada sağ kanatta ceza sahasına doğru giren Mame Diouf yerden pasında kale önünde Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

67. dakikada Mame Diouf sağ kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, Dylan Saint-Louis iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İsmail gole izin vermedi.

70. dakikada Aytaç’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Patrick van Aanholt'a bekletmeden ceza sahası içindeki Cicaldau'ya gönderdi. Cicaldau karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

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79. dakikada Riberio’nun uzun pasında topla buluşan Kahraba sağda bomboş pozisyondaki Lobjanidze’ye gönderdi. Lobjanidze topla birlikte ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. 2-3

90+1. dakikada Mame Diouf’un uzun pasında topla buluşan Lobjanidze hızla sol taraftan ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

İLK 11L'ER

Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, Kamara, Saint-Louis, Lobzhanidze, Diouf

Galatasaray: İsmail, Boey, Alpaslan, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil