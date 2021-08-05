Ariana Grande’nin Yıldızlar Serisi içeriği ortaya çıktı

Grammy Ödüllü müzisyen Ariana Grande, Epic Games'in amiral gemisi Battle Royale oyunu Fortnite içinde kendisine ait bir Yıldızlar Serisi içeriğine sahip olacak. Epic’in Apple'a karşı açtığı dava başladığından bu yana iki taraf arasında potansiyel bir işbirliği söylentileri dolaşıyor. Bu söylentiler kartal gözlü hayranların dikkati sayesinde ortaya çıkmıştı. Veri madencileri ve tanınmış kaynaklar tarafından sızdırılan veriler de kostümün detaylarını gösterecek şekilde ve potansiyel sırt süsleri üzerineydi.

This video of Arianas emote was shared on my discord server! pic.twitter.com/3EO5q3E1IR — iFireMonkey (@iFireMonkey) August 1, 2021

Diğer Yıldız Serisi içerikleri gibi Ariana Grande’in serisine de içerik mağazasından ulaşabileceksiniz. Epic yaptığı açıklama ile bu serinin 4 Ağustos 03:00 itibariyle mağazada aktif olacağını doğruladı fakat henüz ne kadara satılacağı bilinmiyor. Genel olarak Yıldız Serisi 2500 V-Bucks’a satılıyor olsa da elimizde doğrulanmış bir fiyat bulunmuyor.

Sadece tanıtım görselinden bile Grande’in kostümünün iki farklı varyantı olacağı görülebiliyor. Bunlardan birisi onun parlak, renk değiştiren saçlarına ve buna uygun bir kostüme sahipken diğeri çatlamış kristal stilinde, tamamen beyaz gözler, buna uygun bir makyaj ve Ariana’nın normal saç rengine sahip. İki varyasyon da saçları Ariana Grande’in imza saç stili olan at kuyruğu olarak seçilmiş.

Ariana Grande arrives in the Item Shop on August 4 at 8 PM ET pic.twitter.com/VsDciuQON2 — iFireMonkey (@iFireMonkey) August 1, 2021

Üstelik görünüşe göre Ariana’ya özel olarak bir “çift ​​yüzlü çekiç” kazma da pakete dahil olacak. Sırt süsü olarak Ariana’ya kalp şeklindeki gözlükleri ile Piggy Smallz eşlik edecek. Son olarak seriye dahil olan emojiyi de haberdeki ilk videodan görebilirsiniz.