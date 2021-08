Ariana Grande’nin Yıldızlar Serisi içeriği ortaya çıktı

Grammy Ödüllü müzisyen Ariana Grande, Epic Games'in amiral gemisi Battle Royale oyunu Fortnite içinde kendisine ait bir Yıldızlar Serisi içeriğine sahip olacak. Epic’in Apple'a karşı açtığı dava başladığından bu yana iki taraf arasında potansiyel bir işbirliği söylentileri dolaşıyor. Bu söylentiler kartal gözlü hayranların dikkati sayesinde ortaya çıkmıştı. Veri madencileri ve tanınmış kaynaklar tarafından sızdırılan veriler de kostümün detaylarını gösterecek şekilde ve potansiyel sırt süsleri üzerineydi.

This video of Arianas emote was shared on my discord server! pic.twitter.com/3EO5q3E1IR