Arda Turan, Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacak

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından daha önce görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralıdan sonra genç milli takımlarda Arda Güler, Emre Demir, Ahmet Can Kaplan, Arda Turan, Özan Kabak, Yunus Akgün, Necip Uysal, Caner Erkin, Çağlar Söğüncü gibi bir çok yıldız oyuncuyu A Milli Takım’a kazandıran Teknik Direktör Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mehmet Bölükbaşının görevlerine son verildi.

Milli takıma bir çok oyuncu kazandıran teknik direktör Şenol Ustaömerin görevden alınması camiada şaşkınlık yarattı. Yeni isimlerin Pazartesi günü yeni görevlerine başlayacakları öğrenildi.



Arda Turan'ın Tolunay Kaflas'ın görevine geleceği ve kadrosunda şu isimlerin yer alacağı öğrenildi: "Hakan Balta, Uğur İnceman, Barış Özbek, Hakan Ünsal, Bayram Bektaş, İbrahim Toraman"