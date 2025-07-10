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Arda Gülerli Real Madrid PSG karşısında şoka uğradı! İspanya’da çok sert manşetler

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#Arda Güler#Real Madrid#PSG
Arda Gülerli Real Madrid PSG karşısında şoka uğradı İspanya’da çok sert manşetler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 09:41

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında milli yıldızımız Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid, PSG ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Fransız devinin 4-0 gibi ağır bir galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası İspanyol basınından Arda Güler ve Real Madrid’e sert ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar…

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Real Madrid, PSG ile karşı karşıya geldi.

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Fransız ekibi, sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükseldi. Bu sonucu hiç beklemeyen Real Madrid ise hezimete uğradı.

Arda Gülerli Real Madrid PSG karşısında şoka uğradı İspanya’da çok sert manşetler

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİLER 

PSG, maçın henüz başında 6. dakikada Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti. 9'da Dembele farkı ikiye çıkardı.

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24'te Ruiz tekrar sahneye çıktı ve skor 3-0'a geldi. Son sözü 87'de Gonçalo Ramos söyledi ve karşılaşma 3-0 PSG lehine sona erdi.

Arda Gülerli Real Madrid PSG karşısında şoka uğradı İspanya’da çok sert manşetler

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ARDA GÜLER İLE 83 DAKİKA 

Millî yıldız Arda Güler, PSG ile oynanan yarı final maçına ilk 11'de başladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, 83. dakikada yerini Vazquez'e bıraktı.

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Orta sahada sağ iç kulvarda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, PSG'nin güçlü orta saha oyuncuları ile baş etmekte zorlandı.

Arda Gülerli Real Madrid PSG karşısında şoka uğradı İspanya’da çok sert manşetler

'ALONSO'NUN MADRİD'İ İÇİN İLK BÜYÜK FİYASKO' 

İspanyol basınından Marca'nın 10 Temmuz kapağında "Çok yumuşak bir Madrid... çok sert bir veda" manşeti vardı. Diario AS'ta ise, "Madrid'in toplu intiharı" manşeti yer aldı.

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Mundo Deportivo, "Xabi Alonso'nun Real Madrid'i için ilk büyük fiyasko" yorumunu yaptı.

Arda Gülerli Real Madrid PSG karşısında şoka uğradı İspanya’da çok sert manşetler

'GÖRÜNMEZ ARDA' 

Öte yandan Mundo Deportivo, Real Madrid'in oyuncularını her maç sonrasında yaptığı gibi tek tek yorumladı.

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Arda Güler için, Görünmez' başlığı yazılırken şu ifadelere yer verildi: "Türk, Real Madrid'in kaderini asla değiştiremedi. Her zaman oyun dışı kaldı ve topsuz kaldığında kayboldu."

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#Arda Güler#Real Madrid#PSG

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