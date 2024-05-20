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Arda Güler'in resitaline Kylian Mbappe kayıtsız kalamadı: "Bu çocukta özel bir şey var"

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#Arda Güler#Real Madrid#Mbappe
Arda Gülerin resitaline Kylian Mbappe kayıtsız kalamadı: Bu çocukta özel bir şey var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 14:23

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, geçirdiği sıkıntılı günleri atlattı ve İspanya'yı sallamaya başladı. Genç yıldız, son olarak oynanan Villarreal maçında klasını konuşturdu ve Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe'nin övgüsünü aldı.

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Real Madrid'in son haftalardaki parlayan yıldızı Arda Güler, Villarreal'e attığı 2 golle yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz haftalarda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan ve EURO 2024'ten sonra eflatun-beyazlılara imza atması beklenen Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de maçın ardından milli yıldızı övdü. İtalyan çalıştırıcı, maç sonundaki basın toplantısında "Arda bugün hücumda özel şeyler gösterdi. Kaleye yakın olduğunda daha efektif oynuyor. Az şut sayısıyla çok gol attı. Özel bir yetenek." dedi.

"ANCELOTTI SÜREKLİ BENİMLE KONUŞTU"

Arda Güler ise süre bulamadığı zamanlarda Ancelotti'nin kendisine karşı tavrını, "Benimle sürekli iletişim halindeydi. Çalışmaya devam etmemi, zamanımın geleceğini söyledi. Bana çok yardımcı oldu. Şükürler olsun ki süre bulup gol atmayı başarıyorum." sözleriyle anlattı.

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Arda Gülerin resitaline Kylian Mbappe kayıtsız kalamadı: Bu çocukta özel bir şey var

MBAPPE'DEN ÖVGÜLER

İspanyol gazetesi Defensa Central'in haberine göre dün oynanan Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı..."

XAVI'NİN ARDA GÜLER ÜZÜNTÜSÜ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Arda Güler'in bir kez daha ağları sarsmasının yanı sıra artan performansı hakkında, "Bu çocuk bir dahi, bizden kaçması çok yazık... böyle" yorumunu yaptı.

Arda Gülerin resitaline Kylian Mbappe kayıtsız kalamadı: Bu çocukta özel bir şey var

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BU SEZON ARDA GÜLER

Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futolcu Arda Güler, İspanyol deviyle en az süre alıp en çok atan futbolcu olarak öne çıktı. Ligde çıktığı 12 karşılaşmada 6 gol kaydederek 70,7 dakikada bir gol bulmayı başardı. Sezonun geride kalan kısmında 10 La Liga maçında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu maçın ardından ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

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#Arda Güler#Real Madrid#Mbappe

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