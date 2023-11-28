Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'den yeni imza! İspanyollar duyurdu...

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Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Madrid ekibi, kısa süre içerisinde Carlo Ancelotti ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlayacak.

Haberde Real Madrid'in, kurt hocayla 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği Ancelotti'nin de takımın başında kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Brezilya Milli Takımı'nın da ilgisi bulunan Carlo Ancelotti'nin, bu teklife rağmen Real Madrid'de kalmayı istediği ifade edildi.

Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantilerken La Liga'da 35 puanla zirve yarışını sürdürüyor.

REAL MADRID'DEN 'ÖNLEM' KARARI

Defensa Central'de çıkan son habere göre; Real Madrid'den Arda Güler'in geri dönüşüyle ilgili herhangi bir tarih verilmeyecek. Haberde; Arda'nın sadece sahaya odaklanmasını sağlanacağı ve sabırlı olunacağı kaydedildi.

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ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Ayrıca Arda Güler ile yetkililerin bir görüşme gerçekleştirdi ve genç yıldıza dönüşü konusunda herhangi bir baskı yapılmayacağının iletildiği vurgulandı.

VALVERDE HATIRLATMASI

Fede Valverde'nin de Kastilla'daki döneminde aynı sorunları yaşadığı ancak atlatıp takıma büyük katkı verdiği ifade edilirken Arda Güler'in de kulübe katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.