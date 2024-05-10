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Arda Güler, U14 Milli Takımı kampını ziyaret etti

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#Real Madrid#Arda Güler#U14 Milli Takımı
Arda Güler, U14 Milli Takımı kampını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 12:45

Real Madrid forması giyen A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile oynayacağı hazırlık maçları için Madrid'de bulunan U14 Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

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İspanya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları için Madrid'de olan U14 Milli Takımı'nın kampını, Real Madrid'de top koşturan A Milli futbolcu Arda Güler ziyaret etti.

U14 Milli Takım teknik heyeti ile bir süre sohbet eden Arda, daha sonra oyuncuların sorularını yanıtladı.

Arda Güler, U14 Milli Takımı kampını ziyaret etti

Ziyarete katılan T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de oyunculara hitaben bir konuşma yaptı.

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür etkinliklerin genç oyunculara ilham verdiğini belirtti ve Arda Güler'e teşekkür etti.

U14 Milli Takım oyuncularına birer krampon hediye eden Arda, daha sonra imza dağıttı ve günün anısına takımla grup fotoğrafı çektirdi.

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#Real Madrid#Arda Güler#U14 Milli Takımı

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