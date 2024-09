Arda Güler, Real Sociedad maçında oynayacak mı? Ancelotti'den net mesaj: Bu kadroda kimse tartışmasız değil

Haberin Devamı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milli arada iyi bir performans sergileyen Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vinicius Jr'a gelen astronomik transfer teklifinden Bellingham ve Tchouameni'nin son durumlarına, Rodrygo'nun olay açıklamalarından Mbappe ve Arda Güler'e kadar birçok konuda konuşan Carlo Ancelotti, milli yıldız hakkında önemli mesajlar verdi.

"BREZİLYA'DA KÖTÜ OYNAMASI BENİM SORUNUM DEĞİL"

Brezilyalı yıldız Vinicius Jr.'ın performansı ve astronomik transfer teklifi hakkında gelen soruya yanıt veren Carlo Ancelotti, "En iyi formunda değil ama bizim için hala çok önemli çünkü asist yaparak Avrupa Süper Kupası'nı kazanmada belirleyici rol oynadı. Her zamanki gibi gol atamadığı doğru ama acelemiz yok. Takım gol attı, önemli bir isim ve benim son endişem Vinicius'un durumu çünkü o her zaman iyi çalışıyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor. En iyi versiyonunuzun gelmesi an meselesi. Bununla birlikte, yaptığı şeyden çok memnunum çünkü her zaman yüzde 100 oynayan bir oyuncuya sahip olabileceğimi sanmıyorum. Bir oyuncu yüzde yüz hazır olmadığında önemli olan elinden gelen her şeyi vermesidir. Brezilya'nın sorunu ki bu konuya girmek istemiyorum, bireysel bir sorun değil, daha çok, en iyi versiyonunu ortaya çıkarmakta zorlanan bir takımın sorunu. Madrid'de iyi, Brezilya'da kötü oynaması benim sorunum değil. Biz kendisinden memnunuz. Vinicius'un iki Şampiyonlar Ligi kazanmamızı sağladığını unutamayız. Eğer onun en iyi versiyonunu yakalamasını istiyorsak, ona Real Madrid'deki tüm sevgiyi vermeliyiz." yorumunda bulundu.

"BU TEKLİFİ ALDI MI BİLMİYORUM"

Vinicius'a Suudi Arabistan'dan geldiği iddia edilen astronomik teklif için ise "Bu teklifi aldı mı bilmiyorum. Tüm oyuncularla her gün konuşuyorum ve bu konuyu hiç konuşmadık. Futbol oynamayı o kadar seviyor ki, dışarıda olup bitenlere rağmen futbol oynamak konusundaki fikrini değişmeyecek" şeklinde konuştu.

RODRYGO'NUN OLAY AÇIKLAMALARI

Son günlerde açıklamalarıyla dikkat çeken Brezilyalı forvet oyuncusu Rodrygo hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Carlo Ancelotti, "Ballon d'Or seçiminde ona yeterince değer verilmedi ve bundan dolayı üzgün olduğunu anlıyorum çünkü o, şüphesiz ilk 30'un arasında olmayı hak etmişti. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde City'ye karşı iki maçta da gol atarak her zaman çok önemli olduğunu gösterdi. Sözlerini anlıyorum. Bizim için birçok pozisyonda oynayabilen ve her zaman yüksek performans sergileyen bir oyuncuya sahip olma fırsatına sahip olduğumuz için şanslıyız. Kendisini Bellingham, Vinicius veya Mbappe gibi oyuncularla kıyaslaması onun için bir motivasyon. Benim için hepsi aynı öneme sahip. Ben bir sorun görmüyorum ve o da bana bu konuda bir sorunu olduğunu söylemiyor çünkü bu konuyu benimle hiç konuşmadı." değerlendirmesini yaptı.

"MBAPPE HER GEÇEN GÜN İLERLEME KAYDEDİYOR"

Carlo Ancelotti, "Mbappé ve Vinicius Jr. eleştirilerden etkileniyor mu?" ve "Soyunma odasında kıskançlık sorunu olsaydı tespit eder miydiniz?" sorularına "Bilmiyorum onlara sormak lazım. Bana pek etkilenmişler gibi gelmiyor, iyi antrenman yapıyorlar, memnun ve mutlular. Mbappe her geçen gün ilerleme kaydediyor ancak uyumu henüz tamamlamış değil. Vinicius da henüz hazır değil. Birçoğu sezona 9 Ağustos'ta başladıklarını unutuyor. Maçlar sayesinde ilerleme kaydettiler ve bana öyle geliyor ki çok iyi ve mutlular. Bu tür bir sorun çıkarsa elbette tespit ederim. Soyunma odasında bir oyuncunun takım arkadaşlarıyla birlikteyken söyledikleri hakkında yorum yapmayız. Soyunma odasında Vinicius, Rodrygo, Valverde, Tchouameni gibi bu anlamda ilerleyen ve takımda daha fazla sorumluluk sahibi olacak oyuncularla ve gençlerle çok iyi, çok sağlıklı bir atmosfer yaratmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

ARDA GÜLER SORUSU

Milli futbolcumuz Arda Güler'in mil, Brahim Diaz'ın oynayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Carlo Ancelotti, "Sistem de değiştirilebilir. Üç orta saha oyuncusuyla oynadığım son maçta işler pek iyi gitmedi ve şimdi soru, sistemi değiştirmek ya da üç orta saha oyuncusuyla oynamaya pek alışkın olmayan bu oyunculardan birini (Arda ya da Brahim) bu sisteme adapte etmek." cevabını verdi.

ARDA GÜLER'İN SAHADAKİ ROLÜNE DAİR

Arda Güler'in takımdaki rolü hakkında açıklamalar yapan Ancelotti, "Orta sahada çift pivot oynayamaz ama içte olarak oynayabilir. Onu eğitmemiz gerekiyor çünkü onu bu konuda hiç eğitmedik ama bu pozisyonda oynayacak özelliklere sahip. Dayanıklı bir oyuncu, fiziksel kalitesi var ancak çift pivota oynama özelliği yok çünkü pivot gibi savunma özelliklerine sahip değil." dedi.

İtalyan teknik adam orta sahada oynayan oyuncularla ilgili beklentilerini ise "Savunma ve hücum. O kadar da karmaşık değil. 4-3-3'te iç oyuncu, çizgilerin arasına iyi girmeli, iyi pozisyon almalı, topu alıp forvetlere pas atmaya çalışmalı. Savunma seviyesinde, daha fazla içeride olması ve savunma üzerinde çalışması gereken bir kanat oyuncusundan farklı bir iş. 4-3-3 sisteminde defansif iç sahanın çalışması kanat oyuncusunun çalışmasına göre çok daha yoğundur." diye açıkladı.

Arda Güler'le ilgili sözlerine devam eden Carlo Ancelotti, "İyi tepki veriyor. Valladolid'e karşı iyi iş çıkardı. Daha fazla öne çıkacak ama tartışmasız ilk 11 oyuncusu olması daha karmaşık olacak çünkü bu kadroda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu göremiyorum." dedi.

TCHOUAMENI, BELLINGHAM VE VALVERDE HAKKINDA

Sakatlıkları bulunan Bellingham ve Tchouameni'nin durumunu da değerlendiren Ancelotti, "Yarın oynamayacaklar çünkü onları takıma almak için henüz çok erken. "Dün ve son günlerde takımla çalışmanın sadece küçük bir kısmını yaptılar ancak Salı günkü maç için hazır olacaklar" diye konuştu.

Uruguaylı yıldız Federico Valverde'nin üst düzey bir taktik zekaya sahip olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Valverde'nin seviyesi çok yüksek. Utangaç mı değil mi bilmiyorum ama soyunma odasında her geçen gün daha fazla sorumluluk alıyor. Çevresel düzeyde Kroos, Nacho ve ondan önce Benzema veya Casemiro gibi oyuncuları kaybetmek önemli, bu anlamda çok ilerleme kaydeden başkaları da var ve Valverde de çok ilerleme kaydetti. Geçmişte ne kadar utangaç olduğunu bilmiyorum, şimdi utangaç bir oyuncu gibi görmüyorum, bizim için çok önemli bir oyuncu olarak görüyorum. Her geçen gün gelişiyor ve çok mutluyum. Valverde üst düzey bir orta saha oyuncusunun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Taktik zekası, fiziksel yeteneği var… Muhteşem bir oyuncu." dedi.