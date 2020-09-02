MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
GeriFutbol Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.09.2020 - 19:40 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, özel bir turnuvaya katılmak üzere gittiği İstanbul'da yeni sezon öncesi çalışmalarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir haftalık kampa giren Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde antrenmana çıktı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi.

Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe'ye yenilen Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile 4 Eylül Cuma günü Vodafone Park'ta üçüncülük maçına çıkacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle