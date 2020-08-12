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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 22:24,Son Güncelleme:

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Kocatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanda denge, kuvvet ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki akşam antrenmanında ise futbolcular, taktiksel oyun çalışması yaptı.

 
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