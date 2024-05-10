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Ankara Keçiörengücü ile Altay yenişemedi

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#Trendyol 1. Lig#Altay#Ankara Keçiörengücü
Ankara Keçiörengücü ile Altay yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 16:23

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Altay’la 1-1 berabere kaldı.

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Hakemler: Yasin İlker Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan (Batuhan Ataç dk. 64), Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Alihan Kubalas, Arda Şengül, Mikail Okyar (Enginalp Yamaç dk. 46), Camara, Erkam Develi, Şahverdi Çetin (Muharrem Cinan dk. 79), Traore, Melih İnan

Altay: Mustafa Çalışkan, Onur Efe, Tugay Gündem, Hikmet Çolak, Salih Oktay, Arda Gezer, Erdem Özcan (Mehmet Kaymaz dk. 46), Ege Parmaksız (Enes Yetkin dk. 46), Murat Berkan Demir (Yusuf Tekin dk. 63), Emre Tangeldi (Mehmet Gündüz dk. 63), Mehmet Onur Yıldız (Nurettin Küçükdeniz dk. 63)

Goller: Alihan Kubalas (dk. 15), (Keçiörengücü), Nurettin Küçükdeniz (dk. 70), (Altay)

Sarı kartlar: Ekrem Develi (Keçiörengücü), Tugay Gündem, Arda Gezer (Altay)

Ankara Keçiörengücü ile Altay yenişemedi

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Maçtan dakikalar

9. dakikada Keçiörengücü’nde Şahverdi’nin savunmanın arkasına attığı derin topta Melih kaleciyle karşı karşıya kaldı. Melih’in vuruşunda kaleci Mustafa Çalışkan gole izin vermedi.

15. dakikada Bahadır’ın sağ kanttan penaltı noktasına doğru açtığı ortaya iyi yükselen Alihan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada, Keçiörengücü’nde Traore’nin son çizgiye inerek kale önüne attığı sert pasta Melih’in dokunduğu top az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada Keçiörengücü’nde Şahverdi’nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bahadır’ın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Keçiörengücü’nde Bahadır’ın açtığı ortada savunmadan seken top ceza yayı önünde Enginalp’in önünde kaldı. Enginalp’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada Altay’da topu önüne alan Mehmet Gündüz, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Seken topu önünde bulan Nurettin Küçükdeniz yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

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#Trendyol 1. Lig#Altay#Ankara Keçiörengücü

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