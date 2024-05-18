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Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda kaza! Atlar çarpıştı, 2 jokey düştü...

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#At Yarışı#75. Yıl Hipodromu#Fatih Mehmet Sansar
Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda kaza Atlar çarpıştı, 2 jokey düştü...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 14:51

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda günün ilk koşusu olan ’Maiden’ yarışında apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ile jokey Mehmet Keskin, mücadele içerisinde attan düştü. Sansar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keskin’in tedavisi ise olay yerinde devam etti.

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Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda günün 1. koşusu olan ’Maiden’ mücadelesi saat 13.00’da start aldı.

3 Yaşlı Arap atlarının mücadele verdiği 1000 metre çim pistte koşulan yarışta viraj dönülüp son düzlüğe çıkıldığı sırada yarışı birinci tamamlayan jokey Vedat İbiş’in kontrolündeki ’Luxor Boy’ ve jokey Hışman Çizik’in bindiği ’Lord Şahı’ isimli tayın arasında kalan ’Rüstem Nizan’ isimli tay düştü.

Luxor Boy isimli taya çarpan Rüstem Nizan’ın üzerindeki apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar kum piste savruldu.

Sansar’ın arkasından yarışı takip eden ’Zafere Koşan’ isimli tay da jokeyi Mehmet Keskin’i üzerinden düşürdü.

Keskin’in yarıştığı tay, apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar’ın üzerinden geçti. Yaralanan Sansar, pistte kendisini yere bıraktı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda kaza Atlar çarpıştı, 2 jokey düştü...

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HASTANEYE KALDIRILDI

Feci kazanın hemen ardından hipodromda hazır bekletilen sağlık ekipleri, jokeylerin yardımına koştu.

Apranti Fatih Mehmet Sansar, ambulansla hastaneye kaldırıldı, jokey Mehmet Keskin’e de sağlık ekipleri hipodromda müdahalede bulundu.

Sansar’ın günün ikinci koşusunda bineceği ’Furkanmert’ isimli taya, apranti Furkan Çetin bindi.

Fatih Mehmet Sansar’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

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#At Yarışı#75. Yıl Hipodromu#Fatih Mehmet Sansar

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