Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahada, maçlar canlı yayınla Misli'de!

THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, bugün deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

THY EuroLeague'de dün sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 101-90 ile geçen lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 kez sahadan galip ayrılan Anadolu Efes, 6 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.

Organizasyonda oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Zalgiris de Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve yenilgi istatistiğine sahip.

Anadolu Efes'te sakatlıklarını atlatan Shane Larkin ve Doğuş Özdemiroğlu'nun süre alması bekleniyor.

AVRUPA'DA 850. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 850. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 849 maçta 479 galibiyet elde etti, 370 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 602. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 601 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 322'ini kazandı, 279'inden mağlup ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Zalgiris, EuroLeague’de oynadığı son 6 maçın 5’ini kaybetti.

Anadolu Efes’in son 3 EuroLeague maçında ortalama 182,3 sayı atıldı.

İki takım arasındaki son 10 maçın 8’ini Anadolu Efes kazandı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Yüksek oranların yer aldığı Misli'de bu maça Şampiyon Oran farkıyla Zalgiris galibiyetine 1.41, Anadolu Efes kazanıra ise 2.47 oran veriliyor.

CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Öte yandan Zalgiris - Anadolu Efes maçı, Misli'de canlı olarak izlenebilecek.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %24’ü ev sahibinin yanında yer alırken %11’i ise Anadolu Efes’in galip gelmesini bekliyor.

FENEBAHÇE BEKO, REAL MADRID DEPLASMANINDA

Fenerbahçe Beko, bugün deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

WiZink Center'da ​​​​​​​oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

EuroLeague'de dün deplasmanda Baskonia'ya konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 88-76 mağlup ayrıldı. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı da kaybeden Fenerbahçe, çift maç haftasını en azından 1 galibiyetle kapatmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN EKSİKLERİ

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Dyshawn Pierre sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

BU SEZON REAL MADRID

Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid ise evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Söz konusu mağlubiyeti Anadolu Efes'e karşı alan İspanya takımı, 5 karşılaşmada da rakiplerini üstünlük kurmayı başardı.

Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid, bu sezon EuroLeague’deki iç saha maçlarında ortalama 89,67 sayı attı.

Fenerbahçe, EuroLeague’deki son 2 maçını kaybetti ve bu maçlarda ortalama 89,5 sayı yedi.

Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 6 deplasman maçının 5’ini kazandı.

İki takım arasındaki son 3 maçta ortalama 177,3 sayı atıldı. (Bir maçta uzatmalar dahil)

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Yüksek oranların yer aldığı Misli'de bu maça Şampiyon Oran farkıyla Real Madrid galibiyetine 1.29, Fenerbahçe Beko kazanıra ise 2.78 oran veriliyor.

Ayrıca Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı, Misli'de canlı olarak yayınlanacak.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %37’si Real Madrid’in evinde kazanacağını düşünüyor.

GEÇMİŞTEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague güncel formatında 29 defa karşılaştı ve bu mücadelelerde 11 galibiyet elde etti.

2023-24 - Normal sezon - Real Madrid 79-89 Fenerbahçe Beko

2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 100-99 Real Madrid

2022-23 - Normal sezon - Real Madrid 90-75 Fenerbahçe Beko

2022-23 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 71-85 Real Madrid

2021-22 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 66-51 Real Madrid

2021-22 - Normal sezon - Real Madrid 70-69 Fenerbahçe Beko

2020-21 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 67-93 Real Madrid

2020-21 - Normal sezon - Real Madrid 94-74 Fenerbahçe Beko

2019-20 - Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid

2019-20 - Normal Sezon - Real Madrid 81-77 Fenerbahçe Beko

2018-19 - Final Four - Real Madrid 94-75 Fenerbahçe Beko

2018-19 - Normal Sezon - Real Madrid 101-86 Fenerbahçe Beko

2018-19 - Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 65-63 Real Madrid

2017-18 - Final Four - Real Madrid 85-80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 - Normal Sezon - Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 - Normal Sezon - Fenerbahçe Doğuş 77-79 Real Madrid

2016-17 - Final Four - Fenerbahçe 84-75 Real Madrid

2016-17 - Normal Sezon - Real Madrid 61-56 Fenerbahçe

2016-17 - Normal Sezon - Fenerbahçe 78-77 Real Madrid

2015-16 - Playoff - Real Madrid 63-75 Fenerbahçe

2015-16 - Playoff - Fenerbahçe 100-78 Real Madrid

2015-16 - Playoff - Fenerbahçe 75-69 Real Madrid

2015-16 - Normal Sezon - Real Madrid 80-73 Fenerbahçe

2015-16 - Normal Sezon - Fenerbahçe 77-66 Real Madrid

2014-15 - Final Four - Real Madrid 96-87 Fenerbahçe Ülker

2012-13 - Normal Sezon - Real Madrid 77-61 Fenerbahçe Ülker

2012-13 - Normal Sezon - Fenerbahçe Ülker 75-83 Real Madrid

2007-08 - Normal Sezon - Real Madrid 87-77 Fenerbahçe Ülker

2007-08 - Normal Sezon - Fenerbahçe Ülker 72-80 Real Madrid