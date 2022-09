Amerika Açık'ta Rafael Nadal'ın şanssız anı! İlginç sakatlık...

Teniste Amerika Açık heyecanı devam ediyor. Serena Williams'ın son turnuvası olduğu için gözlerin Amerikalı yıldıza çevrildiği turnuvanın ikinci turunda ilginç bir olay yaşandı.

İspanyol raket Rafael Nadal, İtalyan Fabio Fognini ile karşılaştığı maçta ilginç bir sakatlık yaşadı. Setlerde 2-1, dördüncü sette ise 3-0 önde olduğu sırada Fognini'nin servis oyununda kaybettiği bir sayı sonrası bir anda kenara gelen ve yere uzanan Nadal herkesi şaşırttı. Saniyeler sonra Nadal'ın burnunun kanadığı görüldü. Korta gelen doktor, İspanyol rakete müdahale etti.

Nadal is down and BLEEDING after a self-falcon busted himself open 😳🩸



🖥️ The US Open | LIVE on 9Gem, 9Now and Stan Sport.#USOpen #Tennis pic.twitter.com/SBB1ltZLs1