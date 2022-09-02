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Amerika Açık'ta Rafael Nadal'ın şanssız anı! İlginç sakatlık...

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#Rafael Nadal#Amerika Açık#Tenis
Amerika Açıkta Rafael Nadalın şanssız anı İlginç sakatlık...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 13:39

Teniste sezonun son grand slam turnuvası olan Amerika Açık'ta mücadele eden İspanyol raket Rafael Nadal, Fabio Fognini ile karşılaştığı 2. tur maçında ilginç bir sakatlık yaşadı.

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Teniste Amerika Açık heyecanı devam ediyor. Serena Williams'ın son turnuvası olduğu için gözlerin Amerikalı yıldıza çevrildiği turnuvanın ikinci turunda ilginç bir olay yaşandı.

İspanyol raket Rafael Nadal, İtalyan Fabio Fognini ile karşılaştığı maçta ilginç bir sakatlık yaşadı. Setlerde 2-1, dördüncü sette ise 3-0 önde olduğu sırada Fognini'nin servis oyununda kaybettiği bir sayı sonrası bir anda kenara gelen ve yere uzanan Nadal herkesi şaşırttı. Saniyeler sonra Nadal'ın burnunun kanadığı görüldü. Korta gelen doktor, İspanyol rakete müdahale etti.

 

Pozisyonun tekrarı ekrana geldiğinde ise Nadal'ın çok ilginç şekilde kendi kendini sakatladığı görüldü. Fognini'nin vuruşunda ters ayakta yakalanan Nadal, son bir hamleyle topu karşıladı ancak elindeki raket yerde sekip burnuna vurdu ve kanamaya yol açtı.

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Yaklaşık 4 dakika tedavi gören Nadal, ardından oyuna dönerek seti 6-1 alıp maçı da 3-1 kazanarak adını 3. tura yazdırdı.

Amerika Açıkta Rafael Nadalın şanssız anı İlginç sakatlık...

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SAKATLIK YAŞAMADIM"

Nadal, maçın ardından kortta yapılan röportajda sakatlanmasıyla ilgili; "Biraz acı vericiydi. Daha önce golf sopasıyla böyle bir şey yaşaıştım ama tenis raketiyle ilk kez başıma geldi." sözlerini kullandı.

İLK SETİ YİNE KAYBETTİ

Rafael Nadal, Amerika Açık ilk turunda Avustralyalı Rinky Hijkata karşısında ilk seti 6-4 kaybetmiş, ardından diğer üç seti 6-2, 6-3 ve 6-3’lük skorlarla kazanıp yoluna devam etmişti. İspanyol raket Fognini karşısında da ilk seti 6-2 kaybedip, sonraki setleri 6-4, 6-2 ve 6-2 ile kazanıp adını 3. tura yazdırdı.

FOGNINI'DEN İNTİKAM ALDI

İtalyan raket Fabio Fognini, 2015 Amerika Açık 3. turunda Nadal karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı tarihi bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanmıştı. Nadal, bu galibiyetiyle İtalyan rakibinden intikamını da almış oldu.

Amerika Açıkta Rafael Nadalın şanssız anı İlginç sakatlık...

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#Rafael Nadal#Amerika Açık#Tenis

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