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Amedspor'dan Younes Belhanda açıklaması! Türkiye'ye dönebilir

Güncelleme Tarihi:

#Amedspor#Younes Belhanda#Futbol
Amedspordan Younes Belhanda açıklaması Türkiyeye dönebilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 20:59

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor'da Başkan Aziz Elaldı, Faslı futbolcu Younes Belhanda için açıklama yaptı.

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TFF 1. Lig'in yeni takımı Amedspor yeni sezon için teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı.

Ersun Yanal ile anlaşan Amedspor'da Başkan Aziz Elaldı, Belhanda için Radyospor'a açıklama yaptı.

ERSUN YANAL TERCİHİNİN SEBEBİ

Ersun Yanal ve yapmak istedikleri transferler hakkında konuşan Aziz Elaldı, "Amedspor'un şampiyonluğu ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sevinçle karşılandı. Yeni sezonda Süper Lig'de hedefinde olduğumuz için hoca araştırmaları yaptık. 'Hangi hoca bize uyabilir, hangi hoca bizi hedefimize ulaştırabilir' diye düşündükten sonra Ersun Hoca ile temas sağladık. Ersun Yanal'ın da içinde olduğu bir transfer komitemiz olacak. Amedspor olarak transferde ilk tercihimiz karakterli futbolcuları kadromuza katmak. Younes Belhanda'yı kadromuzu görmek isteriz. Belhanda çok önemli bir isim. Bu isimlerle görüşme noktasında ne olur bilmiyorum." dedi.

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"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Süper Lig'e çıkmak istediklerini kaydeden Aziz Elaldı, "Bir hafta sonra kombine satışımız olacak. Kombinelerimiz hemen tükenecektir. Bizim bir iddiamız var. Amedspor olarak Türkiye'nin herhangi bir ilçesinde 10 bin taraftara oynarız. Taraftarımız sabırlı olsun. İlk kez çıktığımız ligde sezonun sonunda ilk 2 olur, Play-Off olur, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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#Amedspor#Younes Belhanda#Futbol

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