Altınordu’da yeni dönem başlıyor! "Yaşasın Altınordu 2024"

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Kulübün resmi internet sitesinde "Altınordu 2012 bitti, yaşasın Altınordu 2024" başlığıyla yer alan yazısında ilk 10 yılda Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile çalışarak Türkiye liglerinde rekor kırdıklarını belirten Başkan Özkan, "İki şeyi çok iyi biliyorduk. Gideceğimiz yol ve yanaşacağımız liman. Yabancı futbolcu oynatmayacaktık ve yetiştireceğimiz gençleri cesaretle sahaya sürecektik. Bir öncülüğe soyunmuştuk. Kolay olmayacağını hepimiz biliyorduk" dedi.

Altınordu 2012 döneminde Hüseyin Eroğlu’ndan sonra ikinci başrol oyuncusunun kaleci başantrenörlüğünden teknik direktörlüğe geçen Atilla Küçüktaka olduğunu söyleyen Seyit Mehmet Özkan, "Atilla hoca aramıza 2015’te katıldı. Tam 9 yıldır birlikteyiz. Atilla hocamız ve yardımcısı Ümit Özışık sayesinde Türkiye’nin açık ara en çok kaleci yetiştiren kulübü olduk. Atilla hocamız 1’inci Lig’den düştüğümüz geçen sezon yaşadığım teknik sorumlu travması sonrası, benim zorumla A Takım teknik sorumluluğu görevini üstlendi. Gemiyi de kazasız belasız limana yanaştırdı. Son 10 yılımın teknik adamlarla fotoğrafımda sağ yanımda Hüseyin Eroğlu, sol yanımda Atilla Küçüktaka olur" diye konuştu.

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"DENEMEDİĞİMİZ BİR MODEL DENEYECEĞİZ"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulüpte bir dönemin kapandığını, yeni bir dönemin açıldığını belirterek, "Yeni dönemin adı Altınordu 2024. A takımda bugüne kadar denemediğimiz bir modeli deneyeceğiz. Akademide yatılı sistemi kaldırıyoruz. Avrupa’da büyük kulüplerin akademilerinde uyguladıkları sistemi uygulayacağız. Hem A takım bütçesi, hem akademi bütçesi, ikisine birden güç yetmiyor. Giderler çok arttı. Bu şekilde devam edersek giderleri kısacak yer de bulamıyoruz. Artık sezonu tamamlamanın yolu her sezon en az iki yıldız oyuncu çıkarmaktan geçiyor. Yıldız oyuncu çıkaracaksın ama yıldız oyuncuyu da görücüye çıkaracağın, piyasaya süreceğin yer en azından 1’inci Lig. TFF 2’nci Lig ve 3’üncü Lig’in esamesi okunmuyor bu topraklarda" ifadelerini kullandı.

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