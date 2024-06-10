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Altay’ın tesislerinde doğal gaz kesildi! Borç 684 milyon 555 bin TL...

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#TFF 2. Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri
Altay’ın tesislerinde doğal gaz kesildi Borç 684 milyon 555 bin TL...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 13:20

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’ın tesislerinde yaklaşık 1 aydır ödenmeyen faturalar nedeniyle doğal gazın kesik olduğu öğrenildi.

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TFF 2’nci Lig’e büyük bir borç yüküyle düşen siyah-beyazlılarda doğal gazın kesik olması nedeniyle kulüpte yemek çıkmadığı da belirtildi.

Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde doğal gazın yanı sıra geçen ay elektrik faturasının da ödenmemesi üzerine yaklaşık 6 saat boyunca elektriklerin kesildiği ifade edildi.

Personel maaşlarının aylardır ödenmediği İzmir temsilcisinde kulüp çalışanları şirketleşme çalışmalarının olumlu sonuçlanmasını umut ederken, toplam borcu 684 milyon 555 bin TL’ye ulaşan Altay’da camia önderleri yatırımcı arayışlarını sürdürüyor.

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#TFF 2. Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri

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