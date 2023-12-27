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Altay'da futbolculardan boykot! Antrenmana çıkmadılar...

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#Trendyol 1. Lig#Altay#Antrenman
Altayda futbolculardan boykot Antrenmana çıkmadılar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 17:15

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcuların ödeme alamadığı için dünkü antrenmanı boykot ettiği öğrenildi. Altay Başkanı Murat Pervane ve yönetim kurulunun, bu konuyu çözmek için kaynak arayışını hızlandırdığı da ifade edildi.

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Trendyol 1. Lig’de sezona transfer yasağının yanı sıra önemli oyuncularını kaybederek başlayan Altay’da sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen İzmir ekibi, bir şok daha yaşamış ve 2 puanla ligin dibine demir atmıştı.

Teknik Direktör Serkan Afacan’dan sonra takımın başına getirilen Yusuf Şimşek’le birlikte çıkışa geçen siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Böylece puanını 8’e çıkaran Altay, düşme hattının üst bölümüyle arasında puan farkını da 8’e indirmiş oldu.

FUTBOLCULAR ANTRENMANI BOYKOT ETTİ

Aylardır herhangi bir ödeme alamayan oyuncular, başarılı sonuçlardan sonra da paralarını tahsil edemeyince Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan devre arası hazırlıklarına katılmadı ve antrenmanı boykot etti. Yaşanan bu durum üzerine harekete geçen Altay Başkanı Murat Pervane ve yönetim kurulunun, bu konuyu çözmek için kaynak arayışını hızlandırdığı da ifade edildi.

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Öte yandan Altaylı oyuncular, sezon içerisinde yine ödemelerini alamadığı için antrenmanı boykot etme yoluna gitmişti.

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#Trendyol 1. Lig#Altay#Antrenman

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