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Altay Bayındır'a kötü haber! Manchester harekete geçti

Güncelleme Tarihi:

#Manchester United#Altay Bayındır#Premier Lig
Altay Bayındıra kötü haber Manchester harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 18:15

Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın geleceğini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 

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Manchester United'ın Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'da aradığını bulamadı.

Henüz İngiltere Premier Lig'de süre alamayan Altay Bayındır, 1.5 sezonda Manchester United ile sadece 4 maça çıkabildi.

İngiliz devinde forma şansı bulamayan ve adı bir dönem Galatasaray'la da anılan Altay Bayındır'ın geleceğini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.

The Telegraph'da yer alan habere göre; Manchester United, Andre Onana'nın yerine Senne Lammens'i transfer etmek istiyor.

Haberde, Onana'nın performansının Amorim dahil tüm camiayı endişelendirdiği ve Manchester United'ın, Royal Antwerp forması giyen 22 yaşındaki kaleciyi radarına aldığı kaydedildi.

Manchester United'ın Belçikalı Senne Lammens'i transfer etmesi durumunda, Altay Bayındır ile yolların ayrılması bekleniyor.

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#Manchester United#Altay Bayındır#Premier Lig

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