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Alperen Şengün'den bir 'double-double' daha!

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengünden bir double-double daha
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 11:37

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 109-108 mağlup etti.

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NBA'de 8 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ı tek sayı farkla yendi.

Son anlarının büyük heyecana sahne olduğu karşılaşmada milli basketbolcu, maçın bitimine 4,5 saniye kala iki serbest atıştan yararlanırken, sonrasında Cavaliers'ta Darius Garland, maçın bitmesine 2,8 saniye kala üç serbest atıştan ikisini kaçırdı ve Rockets, Cavaliers karşısında bir sayı farkla galibiyete ulaştı.

Mücadelede yaklaşık 29 dakika süre alan Şengün, 18 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

Cavaliers'ta Garland'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN 54 SAYIYLA KARİYER REKORU

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-114 mağlup etti.

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Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 54 sayıyla NBA'de kendi kariyer rekorunu kırdı.

Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Jazz'da John Collins, 22 sayı kaydetti.

Öte yandan, New Orleans Pelicans ile Milwaukee Bucks arasında geçen gece oynanması planlanan karşılaşma, New Orleans bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

 

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 104-114

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 84-108

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 114-115

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 109-108

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 132-120

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 123-114

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-117

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-117

 

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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