Alperen Şengün'den bir 'double-double' daha!

NBA'de 8 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ı tek sayı farkla yendi.

Son anlarının büyük heyecana sahne olduğu karşılaşmada milli basketbolcu, maçın bitimine 4,5 saniye kala iki serbest atıştan yararlanırken, sonrasında Cavaliers'ta Darius Garland, maçın bitmesine 2,8 saniye kala üç serbest atıştan ikisini kaçırdı ve Rockets, Cavaliers karşısında bir sayı farkla galibiyete ulaştı.

Mücadelede yaklaşık 29 dakika süre alan Şengün, 18 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

Cavaliers'ta Garland'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Yes, ANOTHER double-double for Alpi tonight 😤



📊 18 PTS | 11 REB pic.twitter.com/SyGUjlZ19U