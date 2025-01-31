Alperen Şengün, NBA All-Star kadrosuna seçildi! Mehmet Okur sonrası bir büyük gurur daha

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NBA'deki milli yıldızımız Alperen Şengün, Türk basketbolu adına tarihi bir gurura erişti. Şengün, daha önce ilk 5'lerin belirlendiği All-Star'ın açıklanan yedekleri arasında kendine yer bulmayı başardı.

BU SEZON 19.1 SAYI, 10.4 RİBAUNT, 5 ASİST ORTALAMASI YAKALADI

Bu sezon Houston Rockets'ın büyük başarısında en önemli pay sahiplerinden biri olan Alperen Şengün; sezon içerisinde şu ana kadar 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.

MEHMET OKUR SONRASI BİR İLK

Kariyerinde ilk kez All-Star seçilme heyecanı yaşayan Alperen Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir başka milli basketbolcumuz Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu gururu elde eden bir başka yıldızımız oldu.

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı. Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.

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Making his 1st #NBAAllStar appearance... Alperen Sengun of the @HoustonRockets.



Drafted as the 16th pick in 2021 out of Turkey, @alperennsengun is averaging 19.1 PPG, 10.4 RPG and 5.0 APG for the Rockets this season. pic.twitter.com/PwCJazcdhP — #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 30, 2025

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaş, All-Star seçilmesinin ardından Alperen Şengün için bir kutlama mesajı paylaştı. Alperen, NBA öncesi Siyah-Beyazlı kulüpte forma giymişti.

İŞTE ALL-STAR'DA İLK 5 VE YEDEKLER

Ligdeki başantrenörler tarafından belirlenen All-Star yedekleri belli oldu. 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile bu sezon NBA’in en iyi oyuncuları arasında yer alan Alperenn Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kendisine kadroda yer buldu.

All-Star’daki ilk beşler ve yedekler şu şekilde:

Doğu Konferansı Yedekleri

Damian Lillard, Milwaukee Bucks

Darius Garland, Cleveland Cavaliers

Jaylen Brown, Boston Celtics

Cade Cunningham, Detroit Pistons

Tyler Herro, Miami Heat

Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

Pascal Siakam, Indiana Pacers

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Batı Konferansı Yedekleri

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Anthony Davis, Los Angeles Lakers

James Harden, LA Clippers

Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

Alperen Şengün, Houston Rockets

Jalen Williams, Oklahoma City Thunder

Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

Doğu Konferansı İlk 5

Jalen Brunson, New York Knicks

Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

Karl-Anthony Towns, New York Knicks

Jayson Tatum, Boston Celtics

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Batı Konferansı İlk 5

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

Stephen Curry, Golden State Warriors

Nikola Jokić, Denver Nuggets

Kevin Durant, Phoenix Suns

LeBron James, Los Angeles Lakers