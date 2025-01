Alperen Şengün, NBA All-Star kadrosuna seçildi! Mehmet Okur sonrası bir büyük gurur daha

NBA'deki milli yıldızımız Alperen Şengün, Türk basketbolu adına tarihi bir gurura erişti. Şengün, daha önce ilk 5'lerin belirlendiği All-Star'ın açıklanan yedekleri arasında kendine yer bulmayı başardı.

BU SEZON 19.1 SAYI, 10.4 RİBAUNT, 5 ASİST ORTALAMASI YAKALADI

Bu sezon Houston Rockets'ın büyük başarısında en önemli pay sahiplerinden biri olan Alperen Şengün; sezon içerisinde şu ana kadar 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.

MEHMET OKUR SONRASI BİR İLK

Kariyerinde ilk kez All-Star seçilme heyecanı yaşayan Alperen Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir başka milli basketbolcumuz Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu gururu elde eden bir başka yıldızımız oldu.

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı. Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.

Making his 1st #NBAAllStar appearance... Alperen Sengun of the @HoustonRockets.



Drafted as the 16th pick in 2021 out of Turkey, @alperennsengun is averaging 19.1 PPG, 10.4 RPG and 5.0 APG for the Rockets this season. pic.twitter.com/PwCJazcdhP