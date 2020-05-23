Almanya'nın en talihsiz takımı: Dresden

Çok değil, daha 9 Mayıs’ta iki futbolcusuna koronavirüs teşhisi konmasının ardından 14 günlük karantinaya alınan Almanya 2. Lig ekibi Dynamo Dresden’de yeni yapılan testlerde bir futbolcu ve bir teknik ekip üyesi daha ‘pozitif’ çıktı. Önceden karantinaya alınan takım ve teknik ekip bugün antrenmanlara başlayacak. Söz konusu iki kişi ise 14 günlük karantinaya girecek. Almanya 2. Futbol Ligi, geçen hafta başlamasına rağmen karantinada olduğu için ilk maçına çıkamayan Dynamo Dresden, aynı gerekçeyle bu haftayı da boş geçecek. Sarı siyahlıların, ilk maçına 31 Mayıs’ta Stuttgart karşısında çıkması bekleniyor. Ligde son basamakta bulunan Dresden’in işi hiç de kolay olmayacak. Karantina nedeniyle zaten yeterinde antrenman yapamayan kulüp, bu iki boş geçen hafta nedeniyle 18 gün içinde 7 maç oynamak zorunda kalacak.

'SEZONUN BİTMEMESİ UTANÇ'

Sezona 12 Haziran’da başlamak isteyen İngiltere’de halen tablonun netleşmemesi tepkilere neden olurken, Championship kulüplerinden Leeds United’ın as başkanı Angus Kinnear, sezonun tamamlanamaması durumunda bunun İngiltere için büyük bir ayıp olacağını kaydetti. Kinnear “İngiltere çok iyi bilim insanları ve futbol yöneticilerine sahip. Artık sorunlardan yakınmayı bırakıp çözüm bulmak için kolları sıvamak şart. Bundesliga, La Liga ve Serie A başlarken biz prosedürleri yerine getirip başlayamazsak bu bir milli utanç olur” ifadelerini kullandı. Leeds’in 71 puanla lider olduğunu ve mevcut puan tablosunun tescil edilmesi durumunda Premier Lig’e terfi edeceklerini hatırlatan Kinear, “Sahada bitirmek istiyoruz" dedi.

PLAJDA YUMRUK

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi’nde (Liga MX) 2019-2020 sezonu iptal edildi. Liga MX’ten yapılan açıklamada, sezonun sonlandırılmasına karar verildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi. Ligin ilk iki sırasında yer alan Cruz Azul ve Leon takımları gelecek sezon CONCACAF Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Santos Laguna takımında önceki gün 8 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurulmuştu.

DISNEYLAND, NBA-LAND OLACAK!

NBA yönetimi, kalan tüm karşılaşmaları tek bir merkezde yapma opsiyonu üzerinde bu aralar ciddi olarak kafa yoruyor... NBA Patronu Adam Silver’ın kafasında bir kampüs ortamı yaratmak ve tüm takımları tek bir yerde oynatma fikri olduğu belirtiliyor. Bu kampüsün neresi olacağı konusunda ise iki aday kent öne çıkıyor: Las Vegas ve Orlando. NBA yönetimine yakın kaynaklara göre; Orlando’daki Disney World Resort (Diğer adıyla Disneyland) gerek otellerin uygunluğu, gerek spor tesisleri gerekse yayın olanakları ile bir adım önde.

HAVADA YÜZME ANTRENMANI

K.Maraş’ta bir baba, yüzmeyle uğraşan ve salgın tedbirleri kapsamında evde kalan 12 yaşındaki oğlunun antrenmanlarından geri kalmaması için balkondaki asma demirine düzenek kurdu. Düzenek sayesinde havada asılı kalarak yüzme antrenmanları yapan Zülkarneyn Mercimekoğlu AA’ya yaptığı açıklamada “Hem evde kalıyorum hem sağlıkla formda kalabiliyorum” derken baba Devlet Mercimekoğlu, “Su yok, havada yüzüyoruz. Havada uçan sörf yapan var, biz de havada yüzüyoruz” diye konuştu.

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