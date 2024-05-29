Almanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı canlı izle bilgisi

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FIVB Voleybol Milletler Ligi Antalya etabının tamamlanmasıyla Filenin Sultanları puan cetvelinde 7 puanla 7. sırada yer aldı. 16 takımın katıldığı Voleybol Milletler Ligi’nde üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Filenin Sultanları Almanya, Sırbistan, Güney Kore, ABD gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. ABD’de oynanacak ikinci hafta maçları Almanya ile başlıyor. Peki, Almanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milletler Ligi Almanya - Türkiye voleybol maçı canlı izle bilgisi...

ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD’de düzenlenecek ikinci hafta maçları kapsamında Filenin Sultanları Almanya ile karşı karşıya gelecek. Almanya Türkiye voleybol maçı 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30’da başlayacak.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Filenin Sultanları Almanya maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.