Ali Alkayış’tan dövüş gecesi resitali

Haberin Devamı

Şampiyon yumruklardan oluşan bir kadro ile Kochler ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Alkayış Fighting Championship, 31 Mayıs Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde dövüş severler ile buluşacak. Dövüş sporlarının en yetenekli, en cesur isimlerini bir araya geleceği bu organizasyonda, farklı dövüş disiplinlerinden gelen yumruklar mücadele edecek.



Birbirinden iddialı sporculardan oluşan kadronun yanı sıra seyircileri de sürprizlerle dolu bir gece bekliyor. Bilionera ile popüler listeleri sallayan OTILIA, göz alıcı dansları ve şarkılarıyla geceye renk katacak. Aynı zamanda Türk Rap dünyasının tanınmış ismi Tankurt Manas da gecede sahne alacak.



ALİ ALKAYIŞ KİMDİR?



Ali Alkayış, bir dövüş sporcusu, işletmeci ve eğitmen olarak tanınır. Dövüş sporları alanında uzun yılların deneyimine sahip olan Alkayış, kendi işletmesini başlatmış ve aynı zamanda eğitmenlik yapmaktadır. Ali Alkayış 2018 yılında kurduğu ''Alkayış Management'' menajerlik şirketi ile Türk sporcuların uluslararası maçlarda yapılan müsabakalara katılmasını hedefledi ve Glory, One, K1 max, FEA, DFS, gibi dünyanın en büyük organizasyonlarında Türk sporcuların yer almasını sağlıyor. Sporcu menajerliği ve dövüş geceleri promotörlüğü gibi alanlarda da faaliyet gösteren Ali Alkayış, spor dünyasında etkili bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Ali Alkayış, KICK BOKS ve Muay Thai dallarında Avrupa ve dünya şampiyonluklarında önemli dereceler elde etmiştir. Avrupa ve dünya şampiyonluklarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük gibi dereceleri bulunan Alkayış, spor kariyerindeki başarılarıyla tanınmaktadır.



Ringde yer alacak isimler şu şekilde;



- Ali Kelat vs Emirhan Çoban

- Serdar Yiğit Eroğlu vs Aristote Quistusisa

- Funda Alkayış vs Ana Isabel Oliveira

- Ünal Alkayış vs Francesco Capriotti

- İsmail Uzuner vs Koumertas Emmanouil

- Adem Bozkurt vs Theofilos Parotsidis

Haberin Devamı