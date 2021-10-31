Ali Akman'dan jeneriklik gol

Haberin Devamı

Kariyerine Hollanda'da devam eden Ali Akman, Groningen ağlarına da sarsarak gollerine devam etti.

Nijmegen'in Groningen'i konuk ettiği maçın 45+1. dakikasında rakip kaleci van Hintum'a harika bir vücut çalımı atan Ali, skoru 1-0'a getirirken bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Nijmegen'in diğer gollerini ise Türk asıllı Elayis Tavşan ve Okita kaydederken ev sahibi ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

EYLÜL AYININ EN İYİ GENCİ

Hollanda Ligi'nin ilk 3 haftasında iki kez ağları sarsan Ali, eylül ayının en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

Ali Akman, ödülünü Hans Kraay Jr'dan almıştı.