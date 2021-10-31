Ali Akman'dan jeneriklik gol

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hikmet Karamandan dikkat çeken hareket İstifa çağrıları sonrası...Hikmet Karaman'dan dikkat çeken hareket! İstifa çağrıları sonrası...#Yukatel Kayserispor
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Alec Baldwin sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladıAlec Baldwin' sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladı!#Alec Baldwin
Ankara ve Washingtondan peş peşe açıklamalarAnkara ve Washington'dan peş peşe açıklamalar#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macronla önemli görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'la önemli görüşme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ünlü oyuncu paylaştı Havada büyük panikÜnlü oyuncu paylaştı! Havada büyük panik#Emre Karayel
Kavruluyoruz... Dünya Meteoroloji Örgütünden korkutan raporKavruluyoruz... Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor#Dünya Meteoroloji Örgütü
Galatasarayın 11i belli oldu Terimin forvet tercihi...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Terim'in forvet tercihi...#Galatasaray Maçı
Ünlülerin başı dertte... Milyonlarca dolar fidye talep ettilerÜnlülerin başı dertte... Milyonlarca dolar fidye talep ettiler! #İngiltere
Japonyada dehşet dolu anlar... Saniye saniye görüntülendiJaponya'da dehşet dolu anlar... Saniye saniye görüntülendi#Japonya
Skandal fotoğraf bile etkilemedi... 1 milyon Türkün yaşadığı Fransaya ırkçı cumhurbaşkanı mı geliyor Skandal fotoğraf bile etkilemedi... 1 milyon Türk'ün yaşadığı Fransa'ya ırkçı cumhurbaşkanı mı geliyor?#Fransa
Türkiye’nin doğa harikası kanyonları… 7 şehirden sonbaharın yakıştığı en güzel 10 kanyonTürkiye’nin doğa harikası kanyonları… 7 şehirden sonbaharın yakıştığı en güzel 10 kanyon #Seyahat
Aynı aileden 15 günde art arda dört acı haberAynı aileden 15 günde art arda 'dört' acı haber#Koronavirüs
Avrupanın göbeğinde ölüm gibi bir şey… Bu mahallede 1 yıldır elektrikler kesikAvrupa'nın göbeğinde 'ölüm gibi bir şey'… Bu mahallede 1 yıldır elektrikler kesik#İspanya
ABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiasıABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiası!#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ali Akman'dan jeneriklik gol

#Ali Akman#Nijmegen#Groningen
Ali Akmandan jeneriklik gol

Hollanda Ligi'nin 11. haftasında Nijmegen, Groningen'i ağırlarken mücadeleye Ali Akman'ın attığı harika gol damga vurdu.

Haberin Devamı

Kariyerine Hollanda'da devam eden Ali Akman, Groningen ağlarına da sarsarak gollerine devam etti.

Nijmegen'in Groningen'i konuk ettiği maçın 45+1. dakikasında rakip kaleci van Hintum'a harika bir vücut çalımı atan Ali, skoru 1-0'a getirirken bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Nijmegen'in diğer gollerini ise Türk asıllı Elayis Tavşan ve Okita kaydederken ev sahibi ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

EYLÜL AYININ EN İYİ GENCİ

Hollanda Ligi'nin ilk 3 haftasında iki kez ağları sarsan Ali, eylül ayının en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

Ali Akman, ödülünü Hans Kraay Jr'dan almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Akman#Nijmegen#Groningen

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi