Ali Akman'dan jeneriklik gol

Kariyerine Hollanda'da devam eden Ali Akman, Groningen ağlarına da sarsarak gollerine devam etti.
Nijmegen'in Groningen'i konuk ettiği maçın 45+1. dakikasında rakip kaleci van Hintum'a harika bir vücut çalımı atan Ali, skoru 1-0'a getirirken bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.
Nijmegen'in diğer gollerini ise Türk asıllı Elayis Tavşan ve Okita kaydederken ev sahibi ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.
EYLÜL AYININ EN İYİ GENCİ
Hollanda Ligi'nin ilk 3 haftasında iki kez ağları sarsan Ali, eylül ayının en iyi genç oyuncusu seçilmişti.
Ali Akman, ödülünü Hans Kraay Jr'dan almıştı.
🇹🇷 Ali Akman 💫 pic.twitter.com/DJAuUnrr47— Spor Arena (@sporarena) October 31, 2021
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