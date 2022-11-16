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Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Alex De Souza#Transfer#Teknik Direktör
Alex de Souzanın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 08:30

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan ve futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olarak görev almaya başlayan Brezilyalı Alex de Souza'nın yeni kulübü belli oldu.

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Antrenörlük kariyerine Sao Paulo B takımında başlayan Alex de Souza, CBF Academy'den Pro A ve Pro B lisanlarını aldıktan sonra Universidade Futebol'da yönetim kursu alarak yeni takımına imza attı.

Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı. Alex de Souza'nın yeni kulübünde yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Paulo Cavalcanti oldu. İmza töreni 22 Kasım'da düzenlenecek.

Yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra konuşan Alex de Souza, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." ifadelerini kullandı.

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#Alex De Souza#Transfer#Teknik Direktör

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