Sezona Ömer Erdoğan’la başlayan Alanyaspor, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 46 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırmıştı. İstanbulspor’dan ayrılan teknik direktör Fatih Tekke’yi takımın başına getiren Akdeniz ekibi, Süper Lig’deki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ilk yarıyı moralli bitirdi.

Alanyaspor’un bu süre zarfında en çok konuşulan isimlerinden biri de 21 yaşındaki genç yıldız adayı Yusuf Özdemir oldu. 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına katkı veren Özdemir, hedeflerini anlattı.

"YILDIZ OYUNCULARIN ÜLKEMİZE GELMESİ BİZİ DAHA FAZLA MOTİVE EDİYOR"

Soru: İlk yarıyı 17 maçta topladığınız 20 puanla 12.sırada tamamladınız. Ayrıca bu süreçte teknik direktör değişikliği yaşadınız. İlk devredeki performansınızı değerlendirir misin?

Yusuf Özdemir: Şu an 20 puanımız var, çok daha fazlası da olabilirdi. Sezona ilk 4-5 hafta inanılmaz iyi bir şekilde başladık ama son dakikalarda yediğimiz şanssız gollerle puanlar kaybettik. Ondan sonra teknik direktör değişikliği oldu. 20 puandan çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeni bir takım olduğumuz için sezon başında bazı şeyler uzun sürdü. 20 puanın üzerinde bir puan toplamamız lazımdı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi üst düzey takımlar bu sene yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Önceden her takımda 1-2 yıldız oyuncu olurdu. Ama bu sene her takımda en az 4-5 yıldız oyuncu görebiliyoruz. Kurdaki dalgalanmadan dolayı Anadolu takımları biraz sıkıntı yaşıyor. Bu kadar yıldızın ülkemize gelmesi bizi daha fazla motive ediyor ve konsantremizi daha fazla artırıyor. Avrupa’da izlediğimiz yıldız oyuncular ülkemize geldiği zaman mutlu oluyoruz.

“BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNDEN SONRA TAKIM İÇERİSİNDE İNANILMAZ BİR HAVA YAKALADIK”





Soru: Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig’deki son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldınız. İkinci devredeki hedeflerinizden bahseder misin?

Yusuf Özdemir: İkinci yarıda her takımın istediği gibi biz de yukarılara tırmanmak istiyoruz. Maç maç gidiyoruz ve öncelikle alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Daha rahat bir sezon geçirmek için kendimizi ilk 8’in içine atmayı hedefliyoruz. Avrupa hedefi hakkında hiç konuşmadık ama Beşiktaş galibiyetinden sonra takım içerisinde inanılmaz bir hava yakaladık. Takım içerisinde kendi aramızda konuştuğumuz zaman ‘Acaba Avrupa olur mu?’ muhabbetleri geçmeye başladı. Umarım Avrupa hedefimiz de olur.

“FATİH HOCA, ‘BİZ BİRLİK OLACAĞIZ’ OLGUSUNU ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE OTURTTU”





Soru: Teknik Direktör Fatih Tekke’nin takım yönetimi ve performansına olan katkısıyla ilgili ne düşünüyorsun?

Yusuf Özdemir: Fatih Hoca, oyuncusuna inanılmaz bir şekilde özgüven veriyor. Oyuncu, Fatih Hoca’nın verdiği özgüvenle, yapacağı şeyleri çok daha rahat yapabiliyor. Oyuncusuna çok iyi dokunuşlar yapıyor. Fatih Hoca, yurtdışında önemli ekiplerde oynadı ve Avrupa Kupası kazandı. Fatih Hoca’yla çalışmak, şu an bizim için bir şans demek istiyorum. Fatih Hoca’nın Alanyaspor’a geleceğini duyunca heyecanlanmıştık. Fatih Hoca, geldiğinde ‘biz birlik olacağız’ olgusunu çok güzel bir şekilde oturttu. Şu an oynayan ve oynamayan oyuncular dahil herkes memnun. Antrenmanlarda ve maçlarda tam bir bütün olduk. Bunun devamının da geleceğini düşünüyorum.

“ŞU ANA KADAR 6-7 HOCAYLA ÇALIŞTIM. FARIOLI, BİZİM İÇİN İNANILMAZ BİR ŞANSTI”

Soru: Zamanında Francesco Farioli gibi takımı şu an Fransa’da liderliğe oynayan başarılı antrenörle çalıştın. Farioli, özellikle genç futbolcuları motive ederek onlara güvenmesiyle biliniyor. Topa sahip olmaya yönelik oyunuyla tanınan Farioli, o dönem kısa pasla oyuna çıkan, uzun topu hiç düşünmeyen, disiplinine bağlı bir takım kurmuştu. Francesco Farioli’nin felsefesi seni nasıl etkiledi?

Yusuf Özdemir: Şu ana kadar 6-7 tane hocayla çalıştım. Farioli; özverili, çalışkan, disipline çok iyi bir şekilde önem veren, antrenmanları oyuncuya sevdiren bir teknik direktördü. O, bizim için inanılmaz bir şanstı. Çalışmasının meyvesini şu an zaten Fransa’da alıyor. Onunla da çalıştığımız için bu konuda çok şanslıyız. Farioli, isme bakmıyordu. Eğer antrenmanda onun söylediklerini algılar ve yaparsan oynatıyordu. Ben İnegölspor’a kiralık olarak gitmiştim. Geri geldiğimde beni oynatmaya başlamıştı. Farioli, tamamen antrenmandaki özveri, çalışkanlık, sahadaki hırs, hocadan bir şeyler alma isteği, maçta gösterdiğin performans gibi her şeye bakıyordu.

"FARIOLI, ‘SAVUNMA YÖNÜNÜ DE GELİŞTİRİRSEN BAMBAŞKA BİR OYUNCU OLACAKSIN’ DEDİ"





Soru: Süper Lig’de görev aldığın 15 maçta 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladın. Sol bek ve sol açık pozisyonlarında oynayabiliyorsun. Performansını değerlendirir misin?

Yusuf Özdemir: Alanyaspor altyapısında oynadığım dönemde orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonunda oynadım. Normalde sol bek oyuncusuyum. İlk Çağdaş Hocam beni sol beke kaydırdı. İnegölspor’a gittiğimde oradaki Şaban Hocam beni sol kanatta oynattı. Kiralıktan dönüp Alanyaspor’a geldiğimde sol bekte oynadım. Hücumu da çok seviyorum. Farioli bana, ‘Hücumu çok iyi yapıyorsun. Savunma yönünü biraz daha geliştirirsen bambaşka oyuncu olacaksın’ demişti. Üst seviyelerde oynamak için oyunun her iki yönünü de iyi oynamam gerektiğini söylüyordu. Fatih Hocam beni şu an sol açıkta oynatıyor. Bana çok iyi dokunuşlar yapıyor. Daha fazla gol ve asist katkısı yaparsam kariyerim açısından daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum.

"BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA GOL ATINCA DAHA BİR ÖZ GÜVEN GELDİ VE MOTİVE OLDUM"





Soru: Kritik Beşiktaş deplasmanında gol kaydettin. Zorlu bir deplasmanda gol atmak motivasyonunu nasıl etkiledi?

Yusuf Özdemir: Beşiktaş maçında sağ kanattan takım arkadaşım Oğuz, bana orta açtı. Zaten Amartey’in fazla özgüvenli olduğunu biliyor ve hissediyordum. Amartey’in, topa vurmak yerine kontrol etmek isteyeceğini düşündüm. Topu iyi kontrol edemeyince fırsatçılığımı konuşturdum. Dar açıdan çok güzel bir gol oldu benim için. O golü attıktan sonra daha bir öz güven geldi ve motive oldum. Deplasmandaki ilk golümdü. Daha önce büyük takımlardan Trabzonspor’a gol atmıştım, bu da ikinci oldu. Kendimi tarifi olmayacak şekilde inanılmaz iyi hissettim. Fatih Hocam, bize, ‘Şu an kendi kapasitenizin farkında değilsiniz. Çok daha iyisini yapabilirsiniz.’ diyordu. Bunu geldiği ilk günden beri bize söylüyor ve bizi çok iyi şekilde motive ediyor. Antrenmanlarla ve maçtan sonraki analizlerle bizleri en iyi şekilde hazırlıyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Zaten bu düşünceyle maça çıktığınız zaman kazanıyorsunuz. Gidip 1 puan alıp gelelim düşüncesiyle asla sahaya çıkmıyoruz.

"BİR GÜN İTALYA SERİE A’DA JUVENTUS FORMASI GİYMEK İSTİYORUM"

Soru: İleride Avrupa’da oynamak istediğin ve mantalite olarak kendine uygun bulduğun bir lig var mı?

Yusuf Özdemir: Eğer bir gün Avrupa’ya gidersem İtalya Serie A’da oynamak istiyorum. Çünkü oradaki takımların çoğu 3’lü ve kanat bekiyle oynuyor. Serie A’daki takımların benim stilime uygun olduğunu düşünüyorum. Avrupa’ya gitme şansım olursa önceliğim Serie A olur. Tabii ne olacağını süreç gösterecek. Küçüklüğümden beri Juventus’u çok seviyorum, Juventus’ta oynamak isterim. İtalya deyince aklıma Juventus geliyor. Her gün çok çalışıp gerisini Allah’a bırakıyorum.

"ALPHONSO DAVIES’İ ÖRNEK ALIYORUM. ONUN VİDEOLARINI İZLİYORUM"

Soru: Hangi futbolcuları örnek alıyorsun? Örnek aldığın futbolcuların hangi yönlerini beğeniyorsun?

Yusuf Özdemir: Sol bek oyuncularının çoğunu izliyorum ama kendime Alphonso Davies’i örnek alıyorum. Onun driplingini, savunmasını, kuvvetini, patlayıcılığını ve hücumda yaptığı işleri çok beğeniyorum. Onun yaptığı çalışmaların videosunu izliyorum ve aklımda tutuyorum. Antrenmanda ve maç içinde onun yaptıklarının benzerini yapabildiğimi fark ediyorum. Onun yaptığı işler aklımda kalıyor yani.

"ARDA GÜLER VE BERTUĞ YILDIRIM’IN TRANSFERLERİ BİZİ AYRI BİR MOTİVE EDİYOR"

Soru: Arda Güler, Bertuğ Yıldırım gibi gençlerimiz geçtiğimiz yaz Avrupa’nın yolunu tutmuştu. Bu transferler, senin gibi Türk futbolunun altyapısında yetişen genç yetenekleri nasıl etkiliyor?

Yusuf Özdemir: Ülkemizden herhangi bir Türk oyuncu Avrupa’ya gittiği zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Bunlar benim motivasyon kaynağım. Arda Güler ve Bertuğ Yıldırım, çok büyük iki yetenek. Bertuğ ile Süper Lig’de karşılıklı oynamıştık. Arda’yla U19’da oynadık. Onları bu şekilde görünce mutlu oluyorum ve bizi ayrı bir motive ediyorlar. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah kariyerlerini çok iyi şekilde devam ettirirler.

"GALATASARAY VE TRABZONSPOR’UN BENİMLE İLGİLENDİĞİNE DAİR HABERLER BANA DA GELDİ AMA…"

Soru: Geçtiğimiz aylarda ismin Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılmıştı. Transfer iddialarıyla ilgili ne düşünüyorsun?

Yusuf Özdemir: Galatasaray ve Trabzonspor’un benimle ilgilendiğine dair haberler bana da geldi ama ben Alanyaspor’un oyuncusuyum. Sözleşmem devam ediyor. Çocukluğum burada geçti. Alanyaspor’un altyapısında yetiştim ve burası bana emek verdi. Ben de bu emeğin karşılığını onlara vermeye çalışıyorum. Bir gün Alanyaspor’a iyi bir bonservis kazandırarak gitmek istiyorum. Böyle takımların ilgilendiğini duyunca insan daha motive oluyor. İsmimin büyük takımlarla anılması güzel ve herkesin hayal ettiği şeylerdir.

"A MİLLİ TAKIM, HER FUTBOLCUNUN HAYALİYLE YAŞADIĞI BİR YER. EURO 2024’TE OYNAMAK İSTİYORUM"

Soru: A Milli Takımımızın sol bek bölgesindeki alternatifsizlik yıllardır konuşuldu. Milli takım hedeflerinle ne söylemek istersin? Euro 2024 hedefinin yanı sıra Montella’dan beklentilerin nelerdir?

Yusuf Özdemir: A Milli Takım, zaten her futbolcunun hayal ettiği ve hayaliyle yaşadığı bir yer. Milli takıma gitmek öyle kolay değil. A Milli Takıma gitmeyi ben de hedefliyorum. Bunun zor olduğunu biliyorum ama daha fazla çalışıp, ekstra antrenmanlar yaparak inşallah bir gün o formayı giyerim. Türkiye’de yıllardır sol bek sıkıntısı çekiliyor. Milli takımdaki sol bek pozisyonunu yıllarca Caner Erkin götürmüştü. İnşallah bizler sol bek pozisyonunu doldururuz. EURO 2024’te oynamak istiyorum. Bu konuda beklentim var.