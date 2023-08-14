Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi canlı yayın bilgileri

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Süper Lig'de boy gösterdiği ilk üç sezonda da ilk hafta maçını kaybeden Alanyaspor, daha sonraki dört sezona da galibiyetle başladı. Ligin açılış haftalarında üst üste 5+ galibiyet alan son takım Beşiktaş. İstanbul Başakşehir bugüne kadar açılışını deplasmanda yaptığı iki Süper Lig sezonunda da ilk hafta maçını gol atamadan kaybetti.

Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı son 15 maçın sadece ikisini kazanabilen Alanyaspor, bu süreçteki iki galibiyetini de kalesini gole kapatabildiği karşılaşmalarda aldı. İstanbul Başakşehir, 2016/17'den bu yana hiçbir Süper Lig sezonunda çıktığı ilk deplasman maçını kazanamadı. Boz Baykuşlar, bu süreçteki tek puanını geçen sezonun ilk dış saha karşılaşmasında Konyaspor karşısında aldı.

Geçen sezon evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, en üst lig tarihinde üst üste üç iç saha mağlubiyeti almadı. Alanyaspor'un yeni transferi Anderson, geçen sezon formasını giydiği Vitoria Guimaraes'in boy gösterdiği dört organizasyonda da gol atmayı başaran tek oyuncusuydu. Süper Lig'in 2022/23 sezonunu İstanbul Başakşehir'in en golcü oyuncusu olarak tamamlayan Danijel Aleksic'in Türkiye kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Alanyaspor. Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazandı ve bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşadı.

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ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Alanyaspor Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.