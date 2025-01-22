Al-Shabab, Al-Ittihad deplasmanından eli boş döndü! Fatih Terim hakemlere veryansın etti...

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Al-Ittihad ile teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Suudi Arabistan Premier Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı.

Cidde'deki Kral Abdullah Stadı'nda yapılan müsabakada Terim'in öğrencileri; Karim Benzema, Fabinho, Steven Bergwijn ve N'Golo Kante gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulunduran Al-Ittihad ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, Abdulrahman Al Obod'un 32, Benzema'nın 45. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Al Shabab, ilk yarının son anlarında rakibine Haroune Camara ile cevap verse de devre arasına 2-1 geride girdi. İkinci 45 dakikada takımlar skoru değiştiremeyince Al-Ittihad sahadan 3 puanla ayrıldı.

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TERİM'İN İKİNCİ YENİLGİSİ

Al-Shabab'ın başında ligde 3. maçına çıkan Fatih Terim, 2. yenilgisini almış oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk maçında Al-Ahli'ye 3-2 mağlup olmuş, 2. maçında ise Al-Riyadh'ı 2-1 yenmişti.

MAÇ SONUNDA HAKEMLERE SİTEM

Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Terim, maçın hakemi Urs Schnyder'e tepki gösterdi.

Terim, "Suudi Arabistan Ligi'nde birçok maç izledim. Neredeyse ilk kez hakemlerin 3 dakika ilave süre eklediğini gördüm. Genelde süreler daha uzun oluyor. 8-9 dakika ilave beklediğim için son bölümde hamle yaptım." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Bolu'daki yangından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktararak, "Bolu'daki facia hepimizi derinden etkiledi, insan bu gibi anlarda ne diyeceğini bilemiyor. İçinde bulunduğumuz derin çaresizlikten dolayı çok üzgünüm, öfkeliyim, yapabileceğimiz tek şey şu an için bu gibi felaketlerin artık son bulmasını dilemek. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbim, bu felaketten etkilenen herkesle birlikte. Geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Cidde'de Al-Ittihad'a karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Rakibimizi aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Golü bulduğumuz ana kadar iyi olduğumuzu söyleyemem, golden sonra daha cesur oynadık. Özellikle ikinci yarının ilk bölümünde. Biz oynayan bir takım olmak istiyoruz. Kazanırken de kaybederken de bunu kendi oyunumuzu oynayarak yapmayı amaçlıyoruz. Bugün Shwirekh, Musab ve Carrasco’dan yoksun oynadık. Maç kadromuzu genç takımdan yaptığımız takviyelerle tamamlayabildik. Bu bizim için hiçbir zaman bahane olmayacak, bugün de sahaya 11 kişi çıktık ve tüm oyuncuların en iyisini yapmak adına uğraştığını gördüm, bu benim için mutluluk verici. Nisan ayında buraya tekrar geleceğiz, umarım o zaman daha fazla opsiyonumuzun bulunduğu bir kadroya sahip oluruz. Hem aramıza katılacak olan yeni arkadaşlarımız hem de sakatlıktan dönecek olan arkadaşlarımızla birlikte. Zamanla daha iyi olacağız, iyi oyunumuzun sürelerini artıracağız." ifadelerini kullandı.

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Al- Ittihad gelecek hafta Damac deplasmanına çıkacak. Al-Shabab ise Al-Fayha'yı konuk edecek.