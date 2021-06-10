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GeriFutbol Ajaxlı kaleci Onana'nın doping cezası 12 aydan 9 aya indi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Ajaxlı kaleci Onana'nın doping cezası 12 aydan 9 aya indi

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Ajaxlı kaleci Onana'nın doping cezası 12 aydan 9 aya indi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Hollanda ekibi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle verilen 12 aylık men cezasını 9 aya düşürdü.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, eşine ait bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığını belirten Onana'nın itirazı kısmen kabul edildi.

Mahkeme, 25 yaşındaki kalecinin cezasında 3 aylık indirim yapılmasına hükmetti. Kamerunlu futbolcunun cezasının 3 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.

UEFA, idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlanan Onana'ya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şubatta 12 ay men cezası vermişti. 

Ajaxlı kaleci Onananın doping cezası 12 aydan 9 aya indi

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