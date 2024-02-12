Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Fildişi Sahili! Süper Lig'den 7 futbolcu...

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Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 34. gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşılaştı.

Fildişi Sahili, geriye düştüğü maçta Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Fildişi Sahili'ne şampiyonluğu getiren golleri 62. dakikada Franck Kessie ve 81. dakikada Sebastien Haller attı. Nijerya'nın tek golü ise 38. dakikada William Troost-Ekong'dan geldi.

Fildişi Sahili, tarihinde üçüncü kez Afrika Kupası'nı kazandı. Fildişi Sahili daha önce 1992 ve 2015 yıllarında Afrika Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

Max Gradel ile Serge Aurier, Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlarken Nicolas Pepe ise yedek bekledi.

Fenerbahçeli Osayi-Samuel, Nijerya-Fildişi finalinde süre alamadı.

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NİJERYA NAMAĞLUP FİNALE ÇIKTI

A Grubu'nda yer alan ve turnuvaya Ekvator Ginesi beraberliğiyle (1-1) başlayan Nijerya, Fildişi Sahili ve Gine Bissau'yu 1-0'lık skorlarla yenerek son 16 turuna kaldı.

Kamerun'u 2-0 yenerek çeyrek final biletini alan Nijerya, Angola'yı da tek golle geçerek yarı finale çıktı.

90 dakikası 1-1 berabere biten yarı finalde Güney Afrika'yı penaltılarla 4-2 yenen Nijerya, kupa tarihinde 8. kez finale yükseldi.

FİLDİŞİ SAHİLİ EN İYİ ÜÇÜNCÜ OLARAK GRUPTAN ÇIKTI

A Grubu'nda yer alan ve turnuvanın açılış maçında Gine Bissau'yu 2-0 yenen Fildişi Sahili, sonraki maçlarında Nijerya'ya 1-0, Ekvator Ginesi'ne 4-0 yenildi.

JEAN-LOUİS GASSET İLE YOLLAR AYRILDI

En iyi üçüncü takımlardan biri olarak gruptan çıkmayı başaran Fildişi Sahili, Fransız teknik direktör Jean-Louis Gasset ile yollarını ayırdı.

Son 16'da Senegal ile eşleşen Fildişi Sahili, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 5-4 yenerek finale çıktı.

120+2. dakikada bulduğu golle Mali'yi 2-1 yenen Fildişi Sahili, yarı finalde de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti ve finale adını yazdırdı.

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SÜPER LİG'DEN 7 FUTBOLCU FİNALDE KARŞILAŞTI

Finalde karşılaşan iki takımın kadrosunda Süper Lig takımlarından 7 futbolcu yer aldı.

Nijerya Milli Takımı'nda Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) ile Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Nicolas Pepe (Trabzonspor), Max Gradel (Gaziantep FK) ve Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier final heyecanı yaşadı.