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Futbol
Haber Giriş: 29.10.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

AEK Atina 1-2 Leicester City (Maçın özeti)

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AEK Atina 1-2 Leicester City (Maçın özeti)
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Leicester City, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında AEK Atina ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Cengiz Ünder'in 11'de başladığı maçı Leicester City 2-1'lik skorla kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Atina ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında Vardy ile öne geçen Leicester, 39. dakikada Choudhury ile farkı 1'ye çıkardı.

AEK Atina, 48. dakikada Tankovic'in kaydettiği golle umutlandı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Leicester City, AEK Atina'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Leicester City'de Cengiz Ünder maça 112de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester'ın puanı 6'ya yükseldi. AEK Atina ise ilk haftayı puansız kapattı.

İLK 11'LER

AEK: Tsintotas, Bakakis, Nedelcearu, Svarnas, Insua, Shakhov, Krsticic, Livaja, Mantalos, Helder Lopes, Ansarifard

Leicester: Schmeichel, Justin, Fofana, Morgan, Fuchs, Choudhury, Tielemans, Cengiz Ünder, Maddison, Albrighton, Vardy

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