AEK 74-65 Türk Telekom
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 74-65 yenildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 16-12 önde tamamlayan AEK, soyunma odasına 38-31 üstün gitti.
Son periyoda 57-46 önde giren ev sahibi ekip, salondan 74-65 galip ayrıldı.
AEK'dan Daryl Macon 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Türk Telekom'dan Nick Johnson ve Kyle Wiltjer 14'er sayıyla oynadı.
Bu sonuçla Türk Telekom, grupta ilk yenilgisini yaşadı.