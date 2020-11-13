MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana Demirspor'un forma sponsoru Bitexen Teknoloji oldu
GeriFutbol Adana Demirspor'un forma sponsoru Bitexen Teknoloji oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'un forma sponsoru Bitexen Teknoloji oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana Demirspor'un forma sponsoru Bitexen Teknoloji oldu
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji AŞ. arasında 5 5 yıllık forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Murat Sancak ve Bitexen Teknoloji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, mavi-lacivertlilerin formasının göğüs sponsorluğunun imza töreni için bir araya geldi.

Sancak törende yaptığı açıklamada, Türkiye'deki finansal teknoloji sektörünün en önemli kurumlarından olan Bitexen Teknoloji'ye destekleri için teşekkür etti.

Teknolojinin farklı alanlarında da güzel projeleri hayata geçireceklerini belirten Sancak, "Bugün imzaladığımız forma göğüs sponsorluğu 5 5 olmak üzere 10 yıllık bir sürece sahip. Çok yakında taraftarımıza yeni müjdelerimiz de olacak." ifadesini kullandı.

Kemal Cenk Erdem de Adana Demirspor ile sponsorluk sözleşmesi imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Adana Demirsporun forma sponsoru Bitexen Teknoloji oldu

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle