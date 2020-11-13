Adana Demirspor'un forma sponsoru Bitexen Teknoloji oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Murat Sancak ve Bitexen Teknoloji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, mavi-lacivertlilerin formasının göğüs sponsorluğunun imza töreni için bir araya geldi.

Sancak törende yaptığı açıklamada, Türkiye'deki finansal teknoloji sektörünün en önemli kurumlarından olan Bitexen Teknoloji'ye destekleri için teşekkür etti.



Teknolojinin farklı alanlarında da güzel projeleri hayata geçireceklerini belirten Sancak, "Bugün imzaladığımız forma göğüs sponsorluğu 5 5 olmak üzere 10 yıllık bir sürece sahip. Çok yakında taraftarımıza yeni müjdelerimiz de olacak." ifadesini kullandı.



Kemal Cenk Erdem de Adana Demirspor ile sponsorluk sözleşmesi imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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