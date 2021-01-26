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GeriFutbol Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı transfer etti

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Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen forvet Ömer Şişmanoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'dan da sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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